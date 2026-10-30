GTA 6'dan yeni detaylar geldi: Haritası üç oyunun toplamına yaklaşıyor!

Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Edge dergisinin dijital olarak yayımlanan özel sayısı, Rockstar Games'in oyununa ilişkin yeni ekran görüntülerini ve oynanış özelliklerini gözler önüne serdi.

Özel sayı ayrıca Rockstar Games ile yapılan kapsamlı bir röportaj içeriyor. 16 sayfalık kapak dosyası ise Rockstar'ın Edinburgh'daki merkezine yapılan ziyareti konu alıyor. Özel sayıda GTA 6'nın açık dünyasından polis sistemine, oyuncu dışı karakterlerin (NPC) davranışlarından ana karakterlerin ilişkisine kadar pek çok konu ele alınıyor.

GTA 6'DAN 10'DAN FAZLA YENİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAYIMLANDI

Edge dergisinin özel sayısında GTA 6'ya ait 10'dan fazla yeni ekran görüntüsü yer alıyor. Görsellerin önemli bir bölümünde Jason ve Lucia farklı giyim tarzlarıyla görülürken bazı ekran görüntüleri Leonida'daki yeni yerleri ortaya koyuyor.

Yeni görsellerin yanı sıra özel sayıda yer alan bilgiler, oyuncuların Leonida'da karşılaşacağı sistemlerin kapsamını da daha ayrıntılı biçimde gösteriyor.

GTA 6'NIN HARİTASI NE KADAR BÜYÜK OLACAK?

Edge dergisindeki bilgilere göre GTA 6'nın geçtiği Leonida, GTA 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin oynanabilir alanlarının toplamına neredeyse ulaşan büyüklükte bir haritaya sahip.

Edge'in önizlemesi, haritanın büyüklüğünün yanı sıra Rockstar'ın haritaya ne kadar çok etkinlik ve ayrıntı yerleştirdiğini de öne çıkarıyor.

Oyuncular, önceki Grand Theft Auto oyunlarına kıyasla çok daha fazla iç mekâna erişebilecek. Ayrıca Jason ve Lucia, tamamen işlevsel otobüs ve tren ağlarını kullanarak seyahat edebilecek.

GTA 6'nın gündüz ve gece döngüsü de GTA 5'e göre belirgin biçimde daha uzun olacak. Daha gerçekçi bir izlenim vermesi için sokaklar ve otoyollar daha dar tasarlandı.

Rockstar Games'in geliştirme bölümünün başındaki isim, oyun üzerinde yıllardır çalışmasına rağmen hâlâ daha önce görmediği alanlarla karşılaştığını belirtiyor.

Açık dünyanın ayrıntılarını oluşturmak için ayrı ekipler de görevlendirildi. Bu ekipler kurgusal markalar, reklam panoları, radyo reklamları, televizyon programları, yayalar ve siyasi kampanyalar üzerinde çalıştı.

GTA 6'DA NPC'LER OYUNCULARIN HAREKETLERİNE FARKLI TEPKİLER VERECEK

GTA 6'nın dikkat çeken yeniliklerinden biri, NPC davranışlarının daha kapsamlı şekilde tasarlanması. Rockstar Games, oyundaki oyuncu dışı karakterlerin geliştirilmesine odaklanan ayrı bir stüdyo kurdu.

NPC'lerin davranışları; karakter yapılarına, saldırganlık düzeylerine, bulundukları konuma, tanık oldukları olaylara ve oyuncunun kendilerine nasıl davrandığına göre değişecek.

Yayaların tepkileri Leonida'nın farklı mahallelerinde değişiyor. Bazı yayalar tehlike karşısında hemen kaçmak yerine oyuncuyla yüzleşebilecek.

Silah taşıma biçimi de çevredeki insanların davranışlarını etkileyecek. Örneğin oyuncunun av tüfeğiyle dolaşması, silahı kimseye doğrultmasa bile çevredeki yayaları tedirgin edebilecek. Silahın omuzda taşınması ise elde tutulmasına kıyasla çevredekileri daha az tedirgin edebilecek.

Oyuncular bazı durumlarda silahlarını bırakarak gerginliği azaltabilecek. Ayrıca belirli olaylarda, polis tarafından aranmaya başlamadan önce durumu kontrol altına almak için bir miktar fırsat bulunacak.

Karakterlerin çevresel koşullara verdiği tepkiler de çeşitlenecek. Paylaşılan örneklerden birinde Jason, bir köpeğin dağıttığı eve girdikten sonra gördüklerinden rahatsız olarak geri çekiliyor.

Beklenmedik karşılaşmalar da oynanışın önemli bir parçası olacak. Soygun mağdurları karşı koyabilecek, bir benzin istasyonundaki soyguna alışveriş yapan başka biri müdahale edebilecek veya kaçış sırasında başka bir sürücü grubu sokak yarışı için oyuncuya meydan okuyabilecek.

GTA 6'DA POLİS KÖPEKLERİ VE ARAÇ TAKİP CİHAZLARI BULUNACAK

Rockstar Games, GTA 6'nın suç ve polis takibi sistemlerine de yeni mekanikler ekliyor.

Polislerin düzenlediği takiplerde K-9 birimleri, yani polis köpekleri görev alacak. Bunun yanında polislerin oyuncu hakkında topladığı bilgiler daha ayrıntılı olacak.

Yeni sistemde polisler, oyuncunun bulunduğu konumu, kıyafetlerini ve suç ortaklarını takip edecek.

Araç hırsızlığında da yeni zorluklar olacak. Bazı sürücüler silah taşıyacak ve araçları çalınmaya çalışıldığında karşı koyacak. Ayrıca belirli otomobillerde takip cihazları bulunacak.

Oyuncuların suç dünyasındaki davranışlarını değerlendiren Criminal Profile adlı bir sistem de yer alacak. Bu sistem, oyuncunun davranışlarını Professional (Profesyonel) ile Irredeemable (Islah Edilemez) arasında değişen bir ölçekte değerlendirecek. Ölçeğin görsel temsilinde melek ve şeytan simgeleri kullanılacak.

Oyuncuların her karşılaşmada ölümcül güç kullanması gerekmeyecek. Düşmanları etkisiz hâle getirmek, tehdit etmek veya korkutmak da mümkün olacak.

Criminal Profile sistemi yalnızca suç faaliyetlerini değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Oyuncunun bu sistemdeki durumu, Jason ve Lucia'nın hikâyesinin gelişimini de etkileyebilecek.

JASON VE LUCIA'NIN İLİŞKİSİ DÖRT FARKLI SEVİYEDE İLERLEYECEK

GTA 6'nın hikâyesinde Jason ve Lucia arasındaki ilişki önemli bir yere sahip olacak.

GTA 5'tekine benzer şekilde oyuncular iki ana karakter arasında geçiş yapabilecek. Ancak Jason ve Lucia, GTA 5'in ana karakterlerinden farklı olarak hikâyeye geçmişten gelen duygusal bir bağla başlayacak.

İkilinin yakınlığı dört farklı seviyede takip edilecek. Birlikte daha fazla zaman geçirdikçe aralarındaki yakınlık artacak.

Oyuncular, karakterlerin ilişkisini ve suç faaliyetlerindeki davranışlarını etkileyebilecek. Bununla birlikte Jason ve Lucia'nın ortaklığı hikâyenin merkezinde kalmaya devam edecek.

Suçla dolu yaşamlarını sürdürmeye değip değmeyeceği de anlatının temel temalarından biri olacak.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin GTA 6'nın hikâye anlatımı üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunu belirtiyor.

İki oyunun geliştirme süreçleri birkaç yıl boyunca aynı dönemde devam etti. Rockstar, daha etkileşimli bir açık dünya oluşturma yaklaşımının kökenini ise en az 2015 yılına kadar götürüyor.

Jason ve Lucia'nın Bonnie ve Clyde tarzındaki suç ortaklığına dayanan merkezi ilişki fikri ise Red Dead Redemption 2 tamamlandıktan sonra kesinleşti.

GTA 6'DA ARAÇ TESLİMATI, YAKIT TÜKETİMİ VE YİYECEK BONUSLARI DA OLACAK

Edge dergisindeki yeni bilgiler, GTA 6'nın araç ve hizmet sistemlerine ilişkin ayrıntıları da içeriyor.

Scooter Bros adlı hizmet sayesinde oyuncular araçlarının bulundukları konuma getirilmesini sağlayabilecek. Araçların bagajında saklanan silahlar da bu teslimata dâhil olacak.

Yakıt sistemi de oynanışta yer alacak. Rockstar Games'in açıklamasına göre araçlara yakıt doldurmak hızlı gerçekleşecek ve dolu bir depo uzun süre dayanacak. Yakıt seviyesi düştüğünde de oyuncuların yolculuklarına devam edebilmeleri için bir miktar hareket alanı bulunacak.

WAINK adlı uygulama ise oyuncuların suç dünyasındaki alıcıların aradığı belirli araçları bulmasına yardımcı olacak. Araçların durumu, oyuncuların kazanacağı para miktarını etkileyecek.

Yiyecek ve içecekler de karakterlere çeşitli avantajlar sağlayacak. Kahve dayanıklılığı artırırken protein içecekleri sağlık bonusu verecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in yeni açık dünya oyunu Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

Edge dergisindeki bilgilere göre soygunlar ve kaçışlar daha az öngörülebilir hissettirecek şekilde tasarlandı; başka kişiler de oyuncunun planlarını bozabilecek. Daha tepkili yayalar ve soygunlar sırasında ortaya çıkabilecek ek zorluklar düşünüldüğünde, sıradan bir araç hırsızlığı bile kısa sürede kontrolden çıkabilecek gibi görünüyor.

Kaynak: Vice