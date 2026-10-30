Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İstanbul'da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürükledi

İçerik devam ediyor
Gökçen Kökden

İstanbul'da fotoğraf çekimi yapan bir sosyal medya fenomeni, elinde tuttuğu helyum balonlarının şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek sürüklenmeye başlayan kadın, çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde olayı yara almadan atlattı.

İstanbul Boğazı'nda profesyonel fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, elinde çok sayıda büyük helyum balonu tutuyordu. Ancak açık alanda gerçekleştirilen çekim sırasında aniden şiddetlenen rüzgar, planlanan görüntüleri saniyeler içinde tehlikeli bir ana dönüştürdü.

DEV BALONLAR RÜZGARLA BİRLİKTE SAVRULDU

İstanbul da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürükledi 1

Kuvvetli rüzgar, gelinin elindeki büyük balon grubunu bir anda sürüklemeye başladı. Balonları bırakmayan fenomen de oluşan kuvvet nedeniyle dengesini kaybetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gelinin ilk olarak balonları kontrol altında tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak rüzgarın şiddeti arttıkça genç kadın ayakta durmakta zorlanmaya başlıyor.

Bir süre sonra ayakları zeminde kaymaya başlayan fenomen, balonlarla birlikte kıyıdaki taş yapıya ve deniz kenarına doğru sürüklendi. Görüntülerde gelinin kısa bir an için yerden havalanacakmış gibi olduğu da görülüyor.

FOTOĞRAFÇI SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

İstanbul da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürükledi 2

Tehlikeyi fark eden fotoğrafçı ise çekime devam etmek yerine hemen gelinin yardımına koştu. Hızla yanına ulaşan fotoğrafçı, kadını tutarak daha fazla sürüklenmesini engelledi. Böylece genç kadının taş yapıya çarpmasının veya kıyıya daha fazla yaklaşmasının önüne geçildi.

Görüntüler oldukça korkutucu olsa da olayda gelin herhangi bir yara almadan kurtuldu. Yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kendisini toparlayan gelinin fotoğraf çekimine devam ettiği belirtildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında yaptığı hata 600 bin liraya mal oldu!Canlı yayında yaptığı hata 600 bin liraya mal oldu!
2030-2050 yılları için uyarı! Her yıl 250 bin can alabilir2030-2050 yılları için uyarı! Her yıl 250 bin can alabilir

Anahtar Kelimeler:
fenomen yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.