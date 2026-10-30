İstanbul'da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürükledi

İstanbul Boğazı'nda profesyonel fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, elinde çok sayıda büyük helyum balonu tutuyordu. Ancak açık alanda gerçekleştirilen çekim sırasında aniden şiddetlenen rüzgar, planlanan görüntüleri saniyeler içinde tehlikeli bir ana dönüştürdü.

DEV BALONLAR RÜZGARLA BİRLİKTE SAVRULDU

Kuvvetli rüzgar, gelinin elindeki büyük balon grubunu bir anda sürüklemeye başladı. Balonları bırakmayan fenomen de oluşan kuvvet nedeniyle dengesini kaybetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gelinin ilk olarak balonları kontrol altında tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak rüzgarın şiddeti arttıkça genç kadın ayakta durmakta zorlanmaya başlıyor.

Bir süre sonra ayakları zeminde kaymaya başlayan fenomen, balonlarla birlikte kıyıdaki taş yapıya ve deniz kenarına doğru sürüklendi. Görüntülerde gelinin kısa bir an için yerden havalanacakmış gibi olduğu da görülüyor.

FOTOĞRAFÇI SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Tehlikeyi fark eden fotoğrafçı ise çekime devam etmek yerine hemen gelinin yardımına koştu. Hızla yanına ulaşan fotoğrafçı, kadını tutarak daha fazla sürüklenmesini engelledi. Böylece genç kadının taş yapıya çarpmasının veya kıyıya daha fazla yaklaşmasının önüne geçildi.

Görüntüler oldukça korkutucu olsa da olayda gelin herhangi bir yara almadan kurtuldu. Yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kendisini toparlayan gelinin fotoğraf çekimine devam ettiği belirtildi.