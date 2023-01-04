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3 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Müge Anlı ile Tatlı Sert, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Üç Kız Kardeş

04.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ocak 2023 Salı gününe ait reyting sonuçları merak ediliyordu. Birbirinden güçlü yapımlar yine reyting sıralamasında üstlerde olmak için yarışa girmişti. Peki 3 Ocak 2023'ün kazananları hangi programlar oldu, kimler reyting sıralamasında üst sıralara yerleşti? İşte detaylar...

3 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Müge Anlı ile Tatlı Sert, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Üç Kız Kardeş

3 Ocak 2023 reyting sıralamasında hangi dizi ve programlar zirveye yerleşti merak konusu olmuştu. 3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları bu sabah açıklandı.Kıyasıya rekabetin yaşandığı reyting savaşlarında üst sıraya yerleşen yapımlar hangileri oldu, kimler hangi sırada? İşte detaylar...

REYTİNG

Total'de ilk sırayı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci olarak Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada yine Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 UC KIZ KARDES KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 YUREK CIKMAZI TRT 1
6 ATV ANA HABER ATV
7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

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AB İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 UC KIZ KARDES KANAL D
4 YUREK CIKMAZI TRT 1
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 ESRA EROL'DA ATV
7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ATV GUN ORTASI ATV

reyting 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 UC KIZ KARDES KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 YUREK CIKMAZI TRT 1
5 ESRA EROL'DA ATV
6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 ATV ANA HABER ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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