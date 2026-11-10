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3 saatte kovaları doldurdular! Dağlardan topladıkları ürünün kilosu 100 lira

Denizli’de son yağışların ardından doğada bol miktarda yetişen çıntar mantarı, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşları dağlara çekti. Kilogramı 100 liradan satılan çıntar mantarı hem sofraları şenlendiriyor hem de kırsalda yaşayanlara ek gelir sağlıyor.

3 saatte kovaları doldurdular! Dağlardan topladıkları ürünün kilosu 100 lira

Denizli’de sonbahar yağışlarının ardından dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen çıntar mantarı, bu yılki bolluğuyla dikkat çekiyor. Özellikle yağmurların ardından doğada kendiliğinden ortaya çıkan ve kendine özgü lezzetiyle yöre halkının vazgeçilmezleri arasında yer alan çıntar, hafta sonlarında mantar tutkunlarının dağlara yönelmesine neden oldu.

3 saatte kovaları doldurdular! Dağlardan topladıkları ürünün kilosu 100 lira 1

Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi'nden Söğüt Mahallesi çevresindeki dağlık bölgeye giden Mensur Aydemir, Mustafa Abaş, Gürkan İye ve İsmail Yönet, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de topladıkları mantarlarla evlerine döndü. Yaklaşık 3 saat boyunca arazide dolaşan dört arkadaş, karşılaştıkları çıntar bolluğu sayesinde yanlarında götürdükleri poşetleri ve kovaları doldurdu. Hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyen dört arkadaş, sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla Söğüt Mahallesi bölgesine hareket etti. Yağışların ardından mantar yetişmesine elverişli hale gelen alanlarda arama yapan grup, kısa sürede çok sayıda çıntar buldu. Ormanlık ve dağlık arazide yaklaşık üç saat geçiren arkadaşlar, topladıkları mantarları yanlarında getirdikleri poşetlere ve kovalara yerleştirdi.

Çıntar mantarını özellikle közde pişirilmiş şekilde tüketmeyi sevdiğini söyleyen Mustafa Abaş, topladıkları ürünleri ticari amaçla değil, aileleriyle birlikte yemek için değerlendireceklerini belirtti. Abaş, "Mantarı kendimiz yemek için topluyoruz. Çıntar mantarını közde çok seviyorum. Bu yıl yağışlar iyi olduğu için dağlarda bol miktarda çıntar var. Mantar toplamaya giden kesinlikle eli boş dönmez." dedi.

ÇINTAR MANTARI KÖYLÜLER İÇİN GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

3 saatte kovaları doldurdular! Dağlardan topladıkları ürünün kilosu 100 lira 2

Çıntar bolluğunun yalnızca mantar toplamayı seven vatandaşları değil, kırsal mahallelerde yaşayanları da sevindirdiğini belirten Mensur Aydemir de, ormanlık alanlardan toplanan mantarların satışından gelir elde edildiğini duyduğunu söyledi. Bazı vatandaşların topladıkları çıntarları kilogramı 100 liradan sattığını ifade eden Aydemir, doğal ortamda yetişen bu ürünün özellikle mevsimlik kazanç açısından önem taşıdığını dile getirdi. Aydemir, "Bu yıl bol olan çıntar mantarı, orman köylerinde yaşayanlar için iyi bir gelir kapısı oldu. Dağlardan topladıkları çıntar mantarını kilogramı 100 liradan satıp gelir elde edenlerin olduğunu duydum, çok sevindim. İnsanlar et kadar lezzetli olan bu mantarı mevsiminde bol bol yesin" dedi.

Çıntar mantarının farklı pişirme yöntemleriyle sofralarda yer bulduğunu kaydeden Mensur Aydemir, kendi damak zevkine en uygun tarifin bol yağda ve soğanla kavrulan çıntar olduğunu belirterek, "Ben de evde yemek için mantarları topladım. Tavada bol yağda soğanla pişirilen çıntar mantarını çok severim." diye konuştu.

Hafta sonunu alışılmışın dışında geçirmek istediklerini belirten İsmail Yönet ise mantar toplama gezisinin aynı zamanda güzel bir doğa yürüyüşüne dönüştüğünü söyledi. Yönet, "Hafta sonu dağ yürüyüşü yapmak ve mantar toplamak için doğaya çıktık. Gerçekten de çıntar mantarı bu yıl çok fazla. Dağlar mantarla dolu. Güzel bir spor oldu. Bol bol temiz hava alıp mantar topladık. Hava da güzeldi. Farklı bir hafta sonu yaşadık" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli mantar
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