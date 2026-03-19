3 tür alarm verdi! Bu belirtilere dikkat: Kanser olabilir

Uzmanlar genel kanser ölümleri rekor seviyede düşerken, üç kanser türünde dikkat çeken artış yaşandığı açıkladı.

Cancer Research UK verilerine göre kanserden ölüm oranları son yıllarda önemli ölçüde azaldı. 1989’a kıyasla oranların yüzde 29 düştüğü ve son 10 yılda da belirgin bir gerileme yaşandığı belirtildi.

ÜÇ KANSER TÜRÜ ALARM VERİYOR

Uzmanlar, karaciğer, rahim ve baş-boyun kanserlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Özellikle baş ve boyun kanserlerinin genç ve orta yaş grubunda artmasının, HPV virüsüyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.

BELİRTİLERE DİKKAT

Uzmanlar, iyileşmeyen ağız yaraları, ses kısıklığı ve boyunda oluşan şişliklerin önemli belirtiler arasında olduğunu vurguladı. Karaciğer kanserinde ise son 20 yılda ölüm oranlarının neredeyse iki katına çıktığı açıklandı.

AŞI UMUT OLDU

Rahim ağzı kanserinde ise HPV aşısı sayesinde ölümlerin yüzde 75 oranında azaldığı belirtildi. Uzmanlar, erken teşhis ve aşıların önemine dikkat çekti.