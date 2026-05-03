Bilimsel araştırmalar sonuçlandı: Mutluluk bu yaşta zirve yapıyor

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların yaşamdan en yüksek keyfi aldıkları dönemi gözler önüne serdi. 2 bin kişinin katıldığı çalışma, mutluluğun zirveye ulaştığı dönemin gençlik yıllarından çok daha geç bir zamanda olduğunu ortaya koydu.

47 YAŞINDA ZİRVEYE ULAŞIYORLAR

Araştırmaya göre, bireyler fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini en güçlü hissettikleri dönemi 40’lı yaşlarının sonlarında yaşıyor. Çalışmada öne çıkan en çarpıcı veri ise "zirve yaşın" 47 olarak belirlenmesi oldu. Uzmanlar, bu dönemi, bireylerin hem kendileriyle barıştığı hem de hayat üzerindeki kontrol hissinin arttığı bir eşik olarak tanımlıyor. Gençlik yıllarındaki yoğun rekabet ve sosyal baskılar, yerini daha sakin ve dengeli bir bakış açısına bırakıyor.

PEKİ NEDEN 47?

Katılımcıların büyük bir bölümü, dış görünüş ya da başkalarının onayı yerine sağlık, huzur ve kişisel tatmine odaklandıklarını belirtiyor. Bu değişim, özgüveni artırırken karar alma süreçlerini de netleştiriyor. 20’li yaşlardaki yoğun sosyal temposu ve düzensiz alışkanlıkları geride bırakan bireyler, yerini daha bilinçli tercihlere ve sağlıklı yaşam tarzlarına bırakıyor.

YAŞLILIK ALGISI DEĞİŞİYOR

Araştırma ayrıca, "yaşlılık" kavramına yönelik algının değiştiğini de ortaya koyuyor. Geçmişte 60'lı yaşlar hayatın son dönemi olarak görülürken, günümüzde bu sınırın 69 yaşa kadar uzandığı dikkat çekiyor. İnsanlar artık daha uzun süre aktif kalmayı ve yaşamdan keyif almayı sürdürüyor.