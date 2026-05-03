Ölü atın altında kaldı, iki bacağını kaybetti

Avustralya’da yaşanan talihsiz bir kaza, 67 yaşındaki deneyimli jokey Shane McGovern’ın hayatını altüst etti. Kuzey Queensland’deki çiftliğinde antrenman yaptığı sırada meydana gelen olayda, McGovern’ın altında kalan atı hayatını kaybederken, tecrübeli jokey ağır yaralandı.

SAATLER SONRA BULUNDU

Olayın 8 Nisan’da gerçekleştiği öğrenilirken, McGovern’ın eşi Kim’in kendisini yaklaşık 6 saat sonra bulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan jokeyin bacaklarına uzun süre kan gitmemesi nedeniyle doktorlar iki bacağını ampute etmek zorunda kaldı. Ayrıca omzunun çıktığı ve kaburgalarının kırıldığı da açıklandı.

Avustralya Jokeyler Birliği tarafından yapılan açıklamada, McGovern’ın ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve önümüzdeki süreçte yeni operasyonlar geçirebileceği ifade edildi.

Kazaya neden olan olayda, McGovern’ın çalıştırdığı 9 yaşındaki “Reformist” adlı atın antrenman sırasında anevrizma geçirerek aniden yere yığıldığı bildirildi. Talihsiz jokeyin atın altında kalarak ağır yaralandığı ifade edildi.