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3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine fırlatmıştı! Karar verildi

İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşanan dehşet verici olayda, 3 yaşındaki bir erkek çocuk timsahların bulunduğu alana atılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 30 yaşındaki şüpheliyle ilgili karar verildi.

3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine fırlatmıştı! Karar verildi

İngiltere'nin Cambridge kentindeki hayvanat bahçesinde 30 yaşındaki erkek şüpheli, 3 yaşındaki erkek çocuğunu timsah kafesine atarak ağır yaralanmasına neden oldu.

ÇOCUĞU 4,5 METRE YÜKSEKLİKTEN TİMSAHLARIN TUTULDUĞU ALANA ATTI

Cambridge'deki bir hayvanat bahçesinde bir kişi, dün 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların tutulduğu alana attı.

Hayvanat bahçesi sahibi Tracey Johnson'ın kafese girerek kurtardığı erkek çocuğuna ilk müdahale, olay yerine çağırılan polis ve ambulans ekiplerince yapıldı.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler dışarı çıkarıldıktan sonra mekan bir süre kapalı kaldı.

Cambridge Polisi, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti. Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine fırlatmıştı! Karar verildi 1

ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Ancak polisten daha sonra yapılan açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" belirtilerek, 18 Eylül'de kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere timsah hayvanat bahçesi
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