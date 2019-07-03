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3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

İnternette defalarca paylaşılan bu görüntüler eleştirilerin hedefi oldu. Zira bu görüntülerde 3 yaşındaki küçük bir kızın cep telefonundan çizgi film izlerken devasa yılanların kızı sarmaya başladığı görülüyor!

Endonezyalı Dylan Maharani isimli küçük kız yatağında uzanırken en az 6 devasa yılanın kızın bedenine dolandığı görülüyor.

Küçük kızın babasının egzotik hayvan düşkünü olduğu ve evelerinde çeitli yılan ve sürüngenler bulunduğu belirtildi. Kızın korkusuzluğunun buradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Zehirsiz olduğu belirtilen yılanlara ilişkin açıklama yapan kızın babası eleştirilere de yanıt verdi.

Baba Syahrul "İnsanlaraın bu konu hakkındaki hislerini anlayabiliyorum. Bazen ben deendişeleniyorum ancak kızımın hayvanlarla olan etkileşimini görünce tüm korkum geçiyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
yılan Endonezya Dylan Maharani

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