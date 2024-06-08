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  4. 3 yıl önce boşanmıştı... Merve Dizdar ikinci kez evleniyor!

3 yıl önce boşanmıştı... Merve Dizdar ikinci kez evleniyor!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 15:33
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Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar 10 aydır birliktelik yaşadığı Cihan Ayger ile evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin nikah töreni yarın ailelerinin ve yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşecek.

3 yıl önce boşanmıştı... Merve Dizdar ikinci kez evleniyor!

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Ömer dizilerindeki başarısı ile dikkat çeken Dizdar, 2021 yılında kendisi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

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MÜJDELİ HABER GELDİ

Boşanmanın ardından Cihan Ayger ile yeni bir aşka yelken açan Merve Dizdar ikinci kez evlilik kararı aldı. MuhabirOnline'dan Akif Yaman’ın özel haberine göre Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile yarın evleniyor.

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Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostların katıldığı bir törenle nikah masasına oturacak.

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