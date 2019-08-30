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30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü! Protokol şaştı kaldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen konserde bir kadının protokol üyelerinin karşısında bir anda oynamaya başlaması şaşkınlık yaşattı.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından program Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği ekipleri konser verdi. Bu sırada isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı.

HERKES ŞAŞTI KALDI

Herkesin şaşkın bakışları arasında bütün meydanı dolaşan kadın, konserin bitmesinin ardından yerine geçti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun 30 Ağustos Zafer Bayramı tören

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