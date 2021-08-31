30 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları! MasterChef mi, Müge Anlı ile Tatlı Sert mi birinci oldu?

30 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Eyvah Eyvah, TRT 1'de Tozkoparan İskender: Zafer ve FOX TV'de Vay Halime gibi yapımlar, reytinglerde birincilik için yarıştı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 ölçülüyor.

30 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

30 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.



