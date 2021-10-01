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30 Eylül Perşembe reyting sonuçları! Hangi yapım birinci oldu?

01.10.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Eylül Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye, Camdaki Kız gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

30 Eylül Perşembe reyting sonuçları! Hangi yapım birinci oldu?

30 Eylül 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de 7. Koğuştaki Mucize, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Eltilerin Savaşı, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

30 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Camdaki Kız (özet) yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

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