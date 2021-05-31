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30 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve programlar arasında kim birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
31.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Fox Tv'de Kefaret, TRT 1'de Teşkilat, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Menajerimi Ara gibi yapımlar yayınlandı. Severek izlenen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

30 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve programlar arasında kim birinci oldu?

30 Mayıs’ın reyting sonuçları; Total ve Ab olarak yayınlandı. Yeni bölümleriyle yayınlanan dizi ve programlar, seyircileri ekrana kilitledi. Dün akşam; Fox Tv'de Kefaret, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Menajerimi Ara, yayınlandı.

30 MAYIS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Teşkilat”ın özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TESKILAT (OZET) TRT 1

5 KEFARET FOX

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 hava durumu KANAL D

8 TOSUN PASA (T.S) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 KEFARET FOX

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 TOSUN PASA (T.S) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

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