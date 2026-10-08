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Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor! Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), işlenmiş etleri “insanlar için kanserojen” olarak tanımlanan Grup 1'de değerlendiriyor. Araştırmalar, düzenli ve yüksek miktarda tüketimin oluşturabileceği riske dikkat çekiyor. Buna göre her gün 50 gram işlenmiş et tüketimi, kolorektal kanser riskinde yaklaşık yüzde 18'lik artışla ilişkilendiriliyor. Peki günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz hangi ürünler bu kategoriye giriyor?

Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor! Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün
Gökçen Kökden

Sık tüketilen işlenmiş et ürünleri bilimsel olarak incelendiğinde ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), işlenmiş etleri “insanlar için kanserojen” olarak tanımlanan Grup 1'de değerlendiriyor.

İşlenmiş et, lezzetini artırmak veya daha uzun süre saklanmasını sağlamak amacıyla tuzlama, kürleme, fermantasyon, tütsüleme gibi işlemlerden geçirilmiş etleri kapsıyor. Veriler her gün 50 gram işlenmiş et tüketiminin kolorektal kanser riskini yaklaşık yüzde 18 artırdığını ortaya koydu.

HER GÜN TÜKETİLDİĞİNDE SAĞLIĞINIZI RİSKE ATACAK İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

1. Sosis

Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor! Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün 1

Özellikle kahvaltılarda ve fast food ürünlerinde sık kullanılan sosis, işlenmiş etlerin en bilinen örneklerinden biri. WHO, frankfurter tipi sosisleri işlenmiş et örnekleri arasında açıkça sayıyor.

2. Salam

Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor! Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün 2

Sandviç ve tostlarda sık kullanılan salam da tuzlama, kürleme veya benzeri koruma yöntemleri nedeniyle işlenmiş et kategorisinde değerlendiriliyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF), salamı tüketiminin mümkün olduğunca azaltılmasını önerdiği işlenmiş et örnekleri arasında gösteriyor.

3. Jambon

Tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor! Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün 3

WHO'nun işlenmiş et tanımında açıkça yer alan bir diğer ürün jambon. İşlenme yöntemi nedeniyle taze ve işlenmemiş etten farklı değerlendiriliyor.

5. Konserve ve kürlenmiş etler

Konserve et, corned beef ve beef jerky gibi tuzlanmış, kürlenmiş veya kurutulmuş et ürünleri de WHO'nun işlenmiş et örnekleri arasında bulunuyor. Buradaki belirleyici nokta ürünün yalnızca et olması değil, koruma veya lezzet amacıyla geçirdiği işlemler.

RİSK NEDEN ARTIYOR?

Bilim insanları işlenmiş etlerle kolorektal kanser arasındaki bağlantının altında birden fazla mekanizma bulunabileceğini değerlendiriyor. İşlenmiş etlerde kullanılan nitrit ve nitratlar vücutta bazı N-nitroso bileşiklerinin oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Kırmızı ve işlenmiş ette bulunan hem demiri de bu bileşiklerin oluşumunu destekleyebiliyor. Ayrıca etin yüksek sıcaklıkta ve özellikle doğrudan ateş üzerinde pişirilmesi heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi maddelerin oluşmasına yol açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek işlenmiş et
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