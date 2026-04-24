30 milyon dolarlık yumurta! 3 dakikada satıldı

Sürpriz yumurtaların tasarımının nereden geldiğini biliyor muydunuz? 50 yıl boyunca bir gelenek haline gelen lüks hediye şimdilerde bir çikolata markasıyla özdeşleşmiş tasarım haline geldi. Ancak olayın aslı bambaşka; her şey Rus Çarı III. Aleksandr’ın Paskalyada eşi Maria Fyodorovna’ya servet değerindeki yumurta hediyesiyle başladı. Yıllarca babadan oğula geçerek devam eden bu geleneğin eserleri şimdilerde dudak uçuklatan fiatlara satılıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Fabergé ustalarının en nadide eserlerinden biri olan “Winter Egg (Kış Yumurtası)” 22,9 milyon sterline (yaklaşık 30,2 milyon dolar) satılarak rekor kırdı. 3 dakika süren kıyasıya teklif savaşının ardından satılan eser, Fabergé’nin bugüne kadar açık artırmada en yüksek fiyata ulaşan çalışması oldu.

1913 yılında Rus Çarı II. Nicholas tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan bu eşsiz eser, hem sanat hem de mücevher tarihi açısından “zirve parça” olarak kabul ediliyor. Sadece 50 adet üretilen İmparatorluk Fabergé yumurtalarından biri olan Kış Yumurtası, günümüzde özel ellerde bulunan yalnızca 7 parçadan biri.

4500 ADET ELMASA SAHİP

Kış Yumurtası, şeffaf kaya kristalinden (kuvars) yapılmış yapısıyla adeta buzdan oyulmuş bir sanat eseri görünümünde. Üzerinde yer alan 4.500 elmas ve platin kar tanesi motifleri, esere paha biçilmesi zor bir görünüm kazandırıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Yumurtanın içinde ise Fabergé’ye özgü sürpriz detay bulunuyor: Beyaz kuvars, yeşim ve garnetten yapılmış çiçeklerle dolu minyatür bir sepet.

FEBERGÉ YUMURTASININ HİKAYESİ

Her şey, Rus Çarı III. Aleksandr’ın eşi Maria Fyodorovna’ya sürpriz bir Paskalya hediyesi hazırlatmasıyla başladı. Sarayın kuyumcusu olan Fabergé atölyesine verilen görev, sıradan bir mücevher değil; içinde sürpriz barındıran, tamamen özgün bir sanat eseri yaratmaktı.

İlk yumurta 1885 yılında üretildi ve o kadar beğenildi ki bu hediye geleneği her yıl tekrarlandı. Daha sonra Çar II. Nicholas da bu geleneği sürdürerek hem annesine hem de eşine özel yumurtalar yaptırdı.

Fabergé yumurtalarının en dikkat çekici özelliği, her birinin farklı bir tema taşımasıydı. Fabergé atölyesi, 1885 ile 1916 yılları arasında toplam 50 İmparatorluk yumurtası üretti. Bunların çoğu Rus Devrimi sonrası kayboldu, satıldı ya da müzeler tarafından koruma altına alındı. 50 yumurtanın sadece 46 tanesi bulunabilmiş drumda.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
