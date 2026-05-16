30 milyon yıllık Bermuda gizemi sonunda çözüldü! Yerçekimini bile etkileyen sır ortaya çıktı

Bilim insanlarına göre Bermuda’nın altında bulunan dev ve düşük yoğunluklu kaya tabakası, adanın okyanusa gömülmesini engelliyor.

Yaklaşık 64 bin kişinin yaşadığı Bermuda, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin yaklaşık 1050 kilometre doğusunda bulunuyor. Jeologlar uzun süredir, volkanik yapısını milyonlarca yıl önce kaybetmiş bir ada zincirinin nasıl hâlâ deniz seviyesinin üzerinde kalabildiğini araştırıyordu.

ASLINDA ÇOKTAN BATMIŞ OLMASI GEREKİYORDU

Uzmanlara göre Bermuda’nın oluştuğu volkanik yapıların 30 milyon yıldan uzun süre önce aktifliğini kaybetmesi nedeniyle zamanla okyanus tabanına çökmesi gerekiyordu. Ancak ada hala suyun üstünde kalmaya devam ediyor. Bu durum ise yıllardır bilim dünyasının en dikkat çekici jeolojik gizemlerinden biri olarak gösteriliyordu.

ADANIN ALTINDA DEV KAYA TABAKASI BULUNDU

Araştırmacılar William Frazer ve Jeffrey Park, Bermuda’daki tek sismik gözlem merkezinden elde edilen 20 yılı aşkın deprem verisini inceleyerek adanın altındaki yapıyı detaylı şekilde haritalandırdı. Yapılan analizlerde, Bermuda’nın altında yaklaşık 19 kilometre kalınlığında dev bir hafif kaya tabakası bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, çevresindeki kayaçlara göre yaklaşık yüzde 1,5 daha düşük yoğunluğa sahip bu yapının, adayı adeta “yüzer halde” tuttuğunu belirtti.

YERÇEKİMİ VE MANYETİK ALAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya göre bu sıra dışı kaya tabakası yalnızca Bermuda’nın yüksek kalmasını sağlamıyor. Aynı zamanda bölgede hafif yerçekimi farklılıklarına ve olağandışı manyetik sinyallere de neden oluyor. Uzmanlar, demir ve titanyum açısından zengin eski volkanik kayaçların pusula ölçümlerini küçük ölçüde etkileyebileceğini ancak bunun tehlikeli bir durum oluşturmadığını ifade etti.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ GİZEMİ SÜRÜYOR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili efsaneleri açıklamadığını özellikle vurguladı. Çalışmayı yürüten isimlerden William Frazer, Bermuda’nın klasik volkanik ada modellerine uymadığını belirterek Dünya’nın derin katmanlarında hâlâ tam olarak çözülememiş süreçler olabileceğini söyledi.

Bilim dünyasında dikkat çeken çalışma, Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.