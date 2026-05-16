Alplerde ücretsiz tatil fırsatı! Bir ay kalana üstüne para verilecek

İtalya’da hayata geçirilen dikkat çekici bir bilimsel proje kapsamında 12 gezgin, bir ay boyunca ücretsiz şekilde Alp Dağları’nda yaşayacak. Katılımcılar, araştırmacıların orta irtifanın insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyebilmesi için projeye gönüllü olarak dahil olacak.

Sedef Karatay Bingül

Dağ manzarasına karşı uyanmak, temiz Alp havasını solumak ve tüm masrafları karşılanan bir ay geçirmek kulağa tatil gibi gelse de projenin temel amacı bilimsel araştırma yürütmek.

ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Program, İtalya’daki Eurac Araştırma Merkezi tarafından düzenleniyor. Katılımcılar, ülkenin kuzeyinde yer alan Stelvio Ulusal Parkı içerisindeki dağ evinde konaklıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yüksekte bulunan tesis; çam ormanları, vadiler, yüksek rakımlı göller ve yıl boyunca karla kaplı zirvelerle çevrili eşsiz bir doğa sunuyor.

GÜNLÜK HAYAT DEVAM EDECEK

Projeye seçilen gönüllüler, dağ ortamında yaşamalarına rağmen günlük rutinlerini sürdürmeye devam edecek.

Araştırmacılar; uyku düzeni, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ve metabolizma gibi birçok farklı veriyi takip edecek.

Katılımcılardan uzaktan çalışmaları veya eğitimlerine online devam etmeleri isteniyor. Böylece bilim insanları, insanların doğal yaşam düzeni bozulmadan orta irtifanın etkilerini analiz etmeyi hedefliyor.

KONAKLAMA ÜCRETSİZ, ÜZERİNE ÖDEME YAPILIYOR

Projeye katılanların konaklama ve yemek masrafları tamamen karşılanıyor. Ayrıca gönüllülere yaklaşık 400 euro ödeme de yapılıyor.

Sessiz dağ atmosferinde bir ay geçirmek isteyen doğa tutkunları için proje büyük ilgi gördü.

BAŞVURULAR ŞİMDİLİK KAPANDI

Sağlıklı yetişkin bireylerin başvurabildiği programın bu dönemi için 12 kişi seçildi ve kontenjan tamamen doldu. Yoğun ilgi nedeniyle başvurular kapatıldı.

Ancak projeye katılmak isteyenler için gelecek yıl yeni bir başvuru sürecinin açılması bekleniyor. Özellikle doğa ve bilim meraklıları şimdiden yeni dönemi yakından takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İtalya bilimsel araştırma dağ
