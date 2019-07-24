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30 saat LoL oynayan oyuncu, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi

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ESPOR  | 24.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bir oyuncu 30 saat League of Legends oynayarak dünya rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

30 saat LoL oynayan oyuncu, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi

Bundan 10 yıl önce oyun dünyasına giriş yapan ve büyük bir kitlesi olan League of Legends, günümüzün en iyi moba oyunlarından biri olarak görülüyor. Milyonlarca kişi tarafından oynanan League of Legends’ı oynayan Kinumi Cati ismli bir oyuncu, yeni bir dünya rekoru kırdı.

Hollanda’da bir otelde düzenlenen etkinlik sırasında dünya rekoru kırmayı başaran Kinumi Cati, 30 saat boyunca League of Legends oynadı. 30 saat aralıksız LoL oynayan Kinumi Cati, iki rekoru birden kırmayı başardı. En uzun süreli League of Legends oynayan Kinumi, bir yandan da MOBA türünde bir oyunu en uzun oynayan oyuncu olarak rekor kırmış oldu.

LoL oynayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi

Kinumi Cati 30 saat boyunca League of Legends oynarken, iki vardiya şeklinde uzman ve seyirciler tarafından da izlendi. Daha fazla oynamayı planlayan Kinumi Cati, sunucuların bakıma alınmasıyla biraz daha erken bitirmiş oldu. Oynadığı sırada sunucular bir anda bakıma alındı ve 30 saate geldiği anda bitmiş oldu. Ancak 30 saat onun için yeterliydi çünkü Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başarmıştı!

Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başaran Kinumi Cati, bu başarıların yetmediğini düşünmüş olsa gerek. Çünkü 7. kez bir rekor denemesi için tekrar başvuru yaptı. Yeni rekor denemesinin ne olacağı ise henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
espor haber League of Legends Guinness Dünya Rekorları

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