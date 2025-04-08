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  4. 30 saniyelik karşılaşma hayatını mahvetti! Çektirdikleri bu fotoğraf kabusu oldu! "İtibarım yerle bir edildi"

30 saniyelik karşılaşma hayatını mahvetti! Çektirdikleri bu fotoğraf kabusu oldu! "İtibarım yerle bir edildi"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
08.04.2025 10:03
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Bir iş etkinliğine giden Sam Wall isimli şahıs çektirdiği bu fotoğrafın ardından bir kişinin hayatını altüst etti. Masum görünen fotoğraf yıllarca sürecek taciz iddialarını beraberinde getirdi.

30 saniyelik karşılaşma hayatını mahvetti! Çektirdikleri bu fotoğraf kabusu oldu! "İtibarım yerle bir edildi"

2019'un ocak ayında İngiltere'de sosyal medya danışmanı olarak çalışan Sam Wall, bir iş ağı etkinliğinde çekilen fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Bu fotoğrafın ardından birinin hayatı altüst oldu.

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Etkinliğin konuşmacılarından ve fotoğrafta yer alan erkeklerden biri olan Brad Burton hakkında Sam Wall, Burton'ın kendisini tehdit ettiğini, camlarını kırdığını, lastiklerini patlattığını ve hatta kedisini zehirlediğini iddia ederek sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlattı.

"İTİBARIM YERLE BİR EDİLDİ"

52 yaşındaki Brad Burton, "Hayatımın en karanlık dönemlerinden geçtim... Ailem; işim, her şeyim bu süreçten etkilendi. İtibarım yerle bir edildi." dedi.

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Başka bir iş kadını olan Naomi Timperley'i de hedef aldığı ortaya çıktı. Timperley de Wall'u sadece iki etkinlikte uzaktan görmüştü. Ancak kısa süre içinde o da benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl Wall, Brad Burton ve Naomi Timperley'e karşı yürüttüğü dijital taciz nedeniyle mahkemeye çıkarıldı. Sahte mesajlar gönderdiğini ve taciz suçlamalarını kabul etti ancak ceza duruşması ertelendi. Avukatları, Wall'un ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğunu iddia eden bir psikiyatri raporu sundu.

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İngiltere
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