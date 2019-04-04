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30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

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SİNEMA TV  | 04.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 30'uncusu, 18- 28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Festival biletleri 6 Nisan'da satışa çıkacak.

30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali, 18-28 Nisan 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Dünya sinemasından özel bir seçkinin yer aldığı festivalde, kısa film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra bu yıl özel gösterimler de yapılacak. 10 gün sürecek festivalde 14 bölümde 120'ye yakın film, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Ayrıca festival boyunca söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler, her yaştan Ankaralı sinemaseverler için ücretsiz olarak yapılacak. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda, FESTİLAB bölümünde yer alan söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler ise Karikatür Atölyesi ve Mülkiyeliler Birliği'nde yapılacak.

AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ KADİR İNANIR'A

Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl ulusal yarışma, kısa film, özel gösterimler, dünya sineması ve FESTİLAB bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı filmlerin Türkiye ve Ankara prömiyerlerinin yanı sıra, uluslararası festivallerden ödüller, alan en iyi yapıtlar da dünya sineması bölümü programında yer alacak.

Festivalde Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından verilen onur ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. 'Aziz Nesin Emek Ödülü' Kadir İnanır’a, 'Sanat Çınarı Ödülü' Nazlı Eray’a, 'Kitle İletişim Ödülü' Gülse Birsel’e 18 Nisan’da MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek açılış töreninde takdim edilecek.

FESTİVAL YARIŞMA FİLMLERİ

Ulusal uzun film yarışmasına başvuran filmler arasından, Ali Karadoğan, İrfan Demirkol ve Zeynep Ünal’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 11 film belirlendi. Yönetmen Tolga Karaçelik'in başkanlığında, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes, senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, oyuncular Tolga Tekin ve Tülin Özen'den oluşan seçiciler kurulu, filmleri festival sırasında seyirciyle birlikte izleyecek. Ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden 'En İyi Film Ödülü'nü alan filmin yapımcısına 50 bin, ilk filmlere verilen 'Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin TL ödül verilecek.

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