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30 yıl aradan sonra Hayalet Avcıları geri dönüyor!

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SİNEMA TV  | 17.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Fantastik komedi türündeki kült film Ghostbusters (Hayalet Avcıları) 30 yıl aradan sonra Jason Reitman yönetmenliğinde geri dönüyor.

Her şey dün gece ortaya çıktı... Sürpriz bir haberle orijinal Ghostbusters filmlerine yenilerinin ekleneceği ilan edildi. Hatta filmin ilk teaserı bile hazır. 2016 yılında kadın başrollerle çekilen yeni nesil Ghostbusters filminin ardından, eskiye dönüş yapılıp orijinal seriye devam filmi çekilmesi kararı alındı. Ardından filmin ilk teaser'ı yayınlandı.

İlk iki film 1984 ve 1989 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Filminlerin yönetmenliğini Ivan Reitman üstlenmişti. Ghostbusters'ın yeni devam filmi, Reitman'ın oğlu olan ve "Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler", "Genç Yetişkin", "Erkekler, Kadınlar ve Çocuklar" gibi filmlerin yönetmen koltuğuna oturan Jason Reitman tarafından yönetilecek.

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Ghostbusters'ın yeni yönetmeni Jason Reitman film hakkında şu açıklamalarda bulundu: "6 yaşımda filmin setini ziyaret ettiğimde çoktan dünya üzerindeki ilk Ghostbusters hayranı olmuştum. Her zaman biz hayranlara özel bir film yapmak istemişimdir. Bu film, eski filmlerin devamı niteliğinde olacak; bir yeniden çekim olmayacak."

Ghostbusters devam filminin 2020 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ghostbusters Hayalet Avcıları

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