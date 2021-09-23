Kendisini baştan yarattı! Şişme bebeğe benzemek için binlerce dolar harcayan genç kızın hikayesi şoke etti

Anastasia Crimson isimli sosyal medya kullanıcısı yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı. Kendisini gerçek bir şişme bebeğe dönüştürmek için binlerce sterlin harcadı. Büyükannesinden miras kalan mücevherlerini rehin bırakarak estetik ameliyat prosedürlerini tamamlayan Crimson, yeni görünümüyle herkesi şaşırttı.

“ESKİ FOTOĞRAFLARIMA BAKINCA MUTSUZ OLUYORUM”

İlk olarak siyah uzun saçlarını keserek sarı boyatmakla değişim sürecini başlattığını anlatan Crimson, estetik operasyonlarına dudak dolgusu ve botoks ile devam etti. Değişimini tamamlama planları arasında ise meme ve popo implantları ile Brazilya popo kaldırma işlemi de var.

Estetik operasyonların sonrasında kendisini daha öz güvenli hissettiğini vurgulayan Crimson, “Gençken çok mutsuzdum. Gotik ve alt kültür tarzlarını seviyordum. Görünüşümü yavaş yavaş değiştirmeye karar verdim. Bu sürece uzun siyah saçlarımı kısa bir bob şeklinde kesip sarıya açarak başladım. Pahalıydı ama bedelini büyükannemin altın mücevherlerinden kalan mirasımı satarak ödedim.” dedi.



