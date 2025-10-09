Mynet Trend

300 yıllık dut ağacına bakan bir daha bakıyor! O detay görenleri hayrete düşürdü

Erzurum'da 300 yıllık dut ağacında oluşan figür görenleri şaşkına uğrattı. Ağacın ortasında oturur vaziyette bir insan figürünün görülmesi dikkat çekti.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık bir dut ağacında oluşan insan silueti görenleri hayrete düşürüyor. Bahçede yer alan devasa dut ağacının gövdesinde, tam ortadan ikiye ayrılmış kısımda oturur vaziyette bir insan figürünü andıran doğal oluşum dikkat çekiyor.

300 yıllık dut ağacına bakan bir daha bakıyor! O detay görenleri hayrete düşürdü 1

OTURMUŞ İNSAN FİGÜRÜ

Ağacın gövdesi yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken, ortaya çıkan bir figür ise hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağaçta oluşan figür, sanki yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan görüntüsü veriyor.

300 yıllık dut ağacına bakan bir daha bakıyor! O detay görenleri hayrete düşürdü 2

Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunmasını ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor. Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

