Pantone 2026 yılının rengini açıkladı! Cloud Dancer

Her yıl tasarım dünyasına yön veren Pantone Color Institute, 2026’nın rengini açıkladı. Sıcak alt tonlara sahip bu ton, yalın estetiğiyle modern ve nostaljik bir his uyandırıyor. 2026 yılının rengini sakinlik ve dinginlik veren, sessiz düşünmenin değerini yansıtan bir renk.

2026 yılı için Pantone Renk Enstitüsü, sakinlik, netlik ve yenilenme hissi uyandırmasıyla tanımlanan ve beyaza yakın yumuşak bir ton olan PANTONE 11-4201 Cloud Dancer'ı seçti.

SAKİNLEŞTİREN BİR RENK

Gökyüzünü anımsatan beyaz ton, karmaşık ve gürültülü dünyada dinginlik, netlik ve yenilenme vaadi sunuyor. Pantone’ye göre Cloud Dancer, zihni rahatlatıp odaklanmayı kolaylaştıran; yaratıcılığa, iç huzura ve sadeleşmeye alan açan bir renk. Özellikle iç mekân dekorasyonu, grafikleri, moda ve ürün tasarımı gibi alanlarda Cloud Dancer’ın öne çıkması bekleniyor.

Pantone ekibi, her yıl olduğu gibi 2026'nın da rengini belirlerken güncel kültürel, politik ve estetik eğilimleri inceledi. Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, 1999'dan beri yürütülen programın "makro kültürde olup bitenlerin renk dili üzerinden nasıl ifade edildiğini" ortaya koymayı amaçladığını söyledi. Seçim sürecinde önce bir renk ailesi belirleniyor, ardından da doğru ton ve isim seçiliyor.

Anahtar Kelimeler:
gökyüzü
