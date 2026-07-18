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300 yıllık kapı koruma altına alındı! Tek başına ulusal anıt oldu

Hollanda'nın tarihi Haarlem kentinde bulunan Smedestraat Caddesi'ndeki 17. yüzyıldan kalma tuğla kapısı, alışılmışın dışında özelliğiyle dikkat çekti. Ne bir ev ne de kilise olan yapı, yalnızca kapısından dolayı ülkenin ulusal anıtları arasında yer aldı. Binanın tamamı değil yalnızca kapının tescillenmiş olması ise yapıyı dünyanın en ilginç tarihi eserlerinden biri haline geldi.

300 yıllık kapı koruma altına alındı! Tek başına ulusal anıt oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Kapının kemeri üzerinde yer alan ve dışarıdan pencere gibi görünen ancak hiçbir işleve sahip olmayan dairesel mimari süsleme, yapının en dikkat çekici bölümü olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu detay, 17. yüzyıl Hollanda kent mimarisinin günümüze ulaşan nadir örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

ŞEHRİN GEÇMİŞİNE AÇILIYOR

Geçmişte iki ev arasında geçiş sağlayan kapı, arka bahçelere ve üst katlardaki konutlara ulaşım için kullanılıyordu. Tarihi Hollanda şehirlerinde yaygın olan bu dar geçitlerin büyük bölümü zaman içinde dükkanlara dönüştürülen binalar nedeniyle ortadan kayboldu.

300 yıllık kapı koruma altına alındı! Tek başına ulusal anıt oldu 1

Smedestraat 33 ise ayakta kalmayı başararak Haarlem'in eski şehir dokusunu bugüne taşıyan önemli yapılardan biri oldu.

YENİ KULLANIM PLANI

Yerel yönetimler, uzun süredir kapalı olan bu geçitlerin yangın güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tarihi yapıya zarar vermeden yeniden erişime açılması ve öğrenci ya da kiralık konutlara hizmet verecek şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda kemer kapı kilidi
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