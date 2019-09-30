300 yıllık tescilli Muğla saraylısı tatlısı

Kente özgü olan 3 asırlık lezzet Muğla saraylısı, sosyal hayattaki yeriyle de ilgi çekiyor. Muğla'da damat adayları, ailesiyle birlikte kız istemeye giderken, hediye olarak bu tatlıdan bir tepsi alıp, yanında götürüyor. Nişan törenlerinde ise bir tepsi Muğla saraylısının ortasına altın konuluyor. Zenginlik, asalet ve samimiyetin göstergesi olarak nitelendirilen tatlının, Menteşe ilçesinde pastane işleten

PÜF NOKTASI YÖREYE ÖZGÜ CEVİZDE

Memduh Şahbaz tarafından 2007'de Muğla Saraylısı ismiyle marka tescili yapıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle de geçen yıl coğrafi işaret verildi. Tatlının hazırlanmasındaki püf nokta, yöreye özgü cevizin kullanılmasından geçiyor. Tatlıyı tescil ettiren Şahbaz, özelliklerini şöyle anlattı:

"Hafif olan tatlımızın ana ham maddesi yöremizin cevizi. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Rafine şekerinin olmadığı yerlerde şurubu pekmezle yapılıyordu. Közün üzerinde pişirildiğini biliyoruz. Oğlan evinden kız evine hediye olarak götürülüyordu. Ortasına sarı lira konulurdu. Bunu sadece varlıklı aileler yapabiliyordu. Komşular, bayramlarda kız evine 'Sarı liralı tatlı geldi mi?' diye takılırlardı. Muğla'ya özel bir tatlısı olsun, diyerek yola çıktık. Yaşlı bir teyzemize yaptırdığımız tatlıyı satmaya başladık. Büyük ilgi gördü ve özlendiğini anladık. Muğla saraylısı ismiyle 2007 yılında tescilini yaptırdık. Bu yıl ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alındı. Malzemesinin uygunluğu denetlenebilir oldu. 2 kiloluk paketlerimiz ve küçük tepsilerle bizden talep edenlere kargoyla gönderiyoruz. Hediye olarak da ilgi görüyor."