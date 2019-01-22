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3000 kişiyi işten çıkaracak!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 22.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ikinci yarısında iş gücünü %7 oranında azaltacak. Elon Musk tarafından alınan bu karar 3000’den fazla çalışanın işine mal olacak. İşte detaylar.

3000 kişiyi işten çıkaracak!

Haziran 2018’de çalışanlarının yaklaşık %9’unu işten çıkarmak zorunda kalan Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu maliyet kesintisine rağmen hala istenilen kârlılığa ulaşamadı.

2018’in ikinci yarısından itibaren Model 3 için üretim hedeflerini tutturmayı şirket bu noktada önemli bir sınavı geçti. Özellikle 2018’in üçüncü çeyreği şirket için bir dönüm noktası oldu. Çünkü Tesla, 15 yıllık tarihinde ilk kez kâr etti. %4’lük anlamlı bir kâr elde eden şirketin kasasına vergilerden sonra 310 milyon dolar kaldı. Ancak bu kârlılık tahmin edilebileceği gibi pek de sürdürebilir olmadı. Çünkü Tesla’nın o dönem ilk kez kâr etmesini sağlayan şey Kuzey Amerika’da satılan yüksek donanımlı (dört tekerlekten çekişli ve uzun menzilli batarya paketli) Tesla Model 3’lerdi.

Şimdilerde ise en düşük donanıma sahip Model 3 bile ABD’de 44.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlerin 7.500 dolarlık devlet teşvikinden yararlanmaları ise neredeyse imkansız hale geldi.

İşe bir de üretici açısından bakacak olursak durum daha vahim. Tesla, Model 3’ün üretiminde istenilen istikrara geç de olsa kavuştu. Ancak yine de istediği ölçek ekonomisini yakalamadı. Yani üretim kapasitesinin artmasına rağmen maliyetler bir türlü düşmedi. Şirket için standart donanımda bir Model 3’ü üretmenin maliyeti o kadar yüksek ki Elon Musk şimdilerde bir birim Model 3’ü, 35.000 dolara üretebilmenin yollarını arıyor. Bu rakamın hedeflenmesinden anladığımız kadarıyla Musk ve şirketi bu işten gerçekten kâr etmiyor diyebiliriz. Hatta uzun süredir ciddi anlamda zararda olduğu çok açık.

Tesla Model 3 durumu ancak bir süre daha idare edebilir!

Öyle ya da böyle Model 3, Tesla’yı mali uçurumun eşiğinden aldı. Bu fedakarlığı daha uygun donanımlı paketlerle bir süre daha sürdürebilir görünüyor. Böylece Tesla, maddi durumu farklı düzeylerde olan çeşitli kesimlerden daha fazla müşteriye ulaşabilir. Tabii bu yılda Model 3’ün üretiminin düzenli olarak arttırılması şart. Ancak şirketin orta vadede birim maliyeti düşük ve daha uygun fiyata satabileceği bir elektrikli otomobili geliştirmesi şart.

Model 3 kısa sürede şirketine belli bir sürdürebilirlik kazandırdı ancak yine de bu şirketin kusursuz bir mali istikrara kavuşması anlamına gelmiyor. 2018 yılı sonunda ortaya çıkan mali tablolar şirketin giderlerinin gelirlerinden üstünde olduğunu gösteriyor.
Elon Musk da giderleri kısmak için son çareyi son olması umuduyla toplu işten çıkarımda buldu. Geçtiğimiz günlerde şirketteki tüm tam zamanlı çalışanlarına e-posta atan Musk, maliyetleri azaltmak için yılın ikinci yarısı itibariyle çalışan sayısını %7 azaltmak zorunda olduğunu yazdı. Başka seçeneğinin olmadığını belirten Musk, maliyetleri düşürmek için bunu mutlaka yapması gerektiğini söyledi.

2018’in sonunda elde ettiğimiz veriler geçtiğimiz tek seferde iş gücünü %9 oranında azaltan Tesla’nın yine de son bir yılda iş gücü olarak %30 büyüdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte Amerikan otomotiv devinin halihazırda dünya çapında 45.000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın çalışanlarına attığı e-postada “Geçtiğimiz yıl % 30 oranında artan iş gücü destekleyebileceğimizden çok fazla” şeklindeki ifadeleri de şirketin toplam çalışan sayısını ve son bir yılda iş gücünde gerçekleşen bu büyük artışı doğruluyor.

Sonuç olarak yılın ikinci yarısına kalmadan 3.000 çalışan istemeden de olsa Tesla ile yollarını ayıracak.

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Tesla Elon Musk

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