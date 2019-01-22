3000 kişiyi işten çıkaracak!

Haziran 2018’de çalışanlarının yaklaşık %9’unu işten çıkarmak zorunda kalan Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu maliyet kesintisine rağmen hala istenilen kârlılığa ulaşamadı. 2018’in ikinci yarısından itibaren Model 3 için üretim hedeflerini tutturmayı şirket bu noktada önemli bir sınavı geçti. Özellikle 2018’in üçüncü çeyreği şirket için bir dönüm noktası oldu. Çünkü Tesla, 15 yıllık tarihinde ilk kez kâr etti. %4’lük anlamlı bir kâr elde eden şirketin kasasına vergilerden sonra 310 milyon dolar kaldı. Ancak bu kârlılık tahmin edilebileceği gibi pek de sürdürebilir olmadı. Çünkü Tesla’nın o dönem ilk kez kâr etmesini sağlayan şey Kuzey Amerika’da satılan yüksek donanımlı (dört tekerlekten çekişli ve uzun menzilli batarya paketli) Tesla Model 3’lerdi. Şimdilerde ise en düşük donanıma sahip Model 3 bile ABD’de 44.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenlerin 7.500 dolarlık devlet teşvikinden yararlanmaları ise neredeyse imkansız hale geldi.

İşe bir de üretici açısından bakacak olursak durum daha vahim. Tesla, Model 3’ün üretiminde istenilen istikrara geç de olsa kavuştu. Ancak yine de istediği ölçek ekonomisini yakalamadı. Yani üretim kapasitesinin artmasına rağmen maliyetler bir türlü düşmedi. Şirket için standart donanımda bir Model 3’ü üretmenin maliyeti o kadar yüksek ki Elon Musk şimdilerde bir birim Model 3’ü, 35.000 dolara üretebilmenin yollarını arıyor. Bu rakamın hedeflenmesinden anladığımız kadarıyla Musk ve şirketi bu işten gerçekten kâr etmiyor diyebiliriz. Hatta uzun süredir ciddi anlamda zararda olduğu çok açık. Tesla Model 3 durumu ancak bir süre daha idare edebilir! Öyle ya da böyle Model 3, Tesla’yı mali uçurumun eşiğinden aldı. Bu fedakarlığı daha uygun donanımlı paketlerle bir süre daha sürdürebilir görünüyor. Böylece Tesla, maddi durumu farklı düzeylerde olan çeşitli kesimlerden daha fazla müşteriye ulaşabilir. Tabii bu yılda Model 3’ün üretiminin düzenli olarak arttırılması şart. Ancak şirketin orta vadede birim maliyeti düşük ve daha uygun fiyata satabileceği bir elektrikli otomobili geliştirmesi şart.