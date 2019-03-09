31 Mart sonrası otomobil fiyatları artacak mı?

Şimdi 31 Mart’ta ÖTV indirimi sona erecek. Dolayısıyla ÖTV indiriminin sona erecek olması sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan, ikinci el otomobil fiyatlarını ise dolaylı olarak etkileyecektir. ÖTV indirimi bittiğinde zaten sıfır otomobil fiyatları otomatik olarak artacak. İkinci el piyasası ise muhtemelen kademeli olarak artış gösterecektir.
Yani uzun lafın kısası eğer ÖTV indirimi uzatılmazsa, sıfır otomobil fiyatları bir anda en az 20.000 TL artabilir. İkinci el piyasası da otomobilin model yılı ve piyasa değerine bağlı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artış gösterebilir.
Peki gelelim asıl merak edilen soruya. Otomobildeki ÖTV indirimi uzatılacak mı? İşte yanıtı.
Otomobildeki ÖTV indirimi uzatılacak mı?
Hükümet ÖTV indirimini açıkladığında otomobil satışlarının artacağı düşünülmüştü. Nitekim kısmen de olsa otomobil satışları arttı. Fakat faiz oranlarının çok yüksek olması, sıfır otomobil satın almak isteyenlerin önünü tıkadı. Hal böyle olunca, otomobil pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde daraldı.
Peki otomobildeki ÖTV indirimi uzatılacak mı? Bu sorunun cevabı şu aralar hayli merak edilmekte. Açık konuşmak gerekirse henüz hükümetten bu konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Fakat görünen tabloda ÖTV indiriminin uzatılması, ekonomi açısından daha iyi olacakmış gibi bir hava mevcut.
Çünkü ÖTV indirimi uzatılmazsa zaten daralma içerisinde olan otomobil sektörü daha da büyük bir çöküş içerisine girecektir. Şu aralar düşüş eğiliminde olan satışlar, 31 Mart sonrası durma noktasına gelecektir.
ÖTV indirimi ne zaman sona erecek?
Muhtemelen hükümet ÖTV indiriminin uzatıldığını Mart ayının son haftasında açıklayacaktır. Açıklama tarihinin bu kadar geç olmasının ise iki nedeni mevcut. Birincisi Mart ayında satışların artmasını sağlamak. Malum, ÖTV indirimi bu ay itibariyle sona ereceği için otomobil satın almayı düşünenler Mart ayını es geçmek istemiyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bekleyip, bu indirimden yararlanmayı planlıyorlar.
Fakat ÖTV indiriminin uzatıldığı şimdi açıklanırsa, potansiyel müşteriler Mart ayı yerine ileri bir tarihi de bekleyebilir. Dolayısıyla hükümet son ana kadar bekleyip, Mart ayındaki satış rakamlarının düşmesini engellemek istiyor olabilir.
ÖTV indiriminin uzatılmasının Mart sonuna bırakılmasının ikinci nedeni ise 31 Mart seçimleri. Malum ÖTV indirimin devam etmesi genel bir arzu. Dolayısıyla seçime yakın böyle bir müjde vermek, hükümet cephesine +1 puan olarak yansıyabilir.
Peki ÖTV indirimi ne zaman sona erecek? Daha önce indirim 3 ay olarak planlanmış ve 31 Aralık’ta sona ereceği açıklanmıştı. Sonra bunun üzerine bir 3 ay daha eklenerek 31 Mart’a kadar uzatıldı. Şimdi ise bir üç ay daha uzatılarak Haziran sonuna kadar uzatılabilir.
Tabi ki her şeyden önce bunların bir tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira hükümet indirimi uzatmayıp 31 Mart itibariyle sona da erdirebilir. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.
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