31 yaşında ama görenler gerçek yaşına inanamıyor! Yaşlanma karşıtı rutinini paylaştı: "Zeytinyağı içiyorum ve muz kabukları yiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Kristina Lubovna isimli bir kadın güzellik rutinlerini paylaşarak sosyal medyada viral oldu. 31 yaşındaki fenomen düzenli olarak zeytinyağı tüketiyor ve cildine de gezdirdiğini söylüyor. Ancak Lubovna'nın yaşlanma karşıtı tüyolar burada bitmiyor; mutfak temizleme süngerini kullanarak cildine peeling etkisi yaratıyor.

"OLABİLDİĞİNCE KAÇMAK İSTİYORUM"

Yaşlanmaktan ve kırışmaktan olabildiğince kaçınmak istediğini dile getiren Lubovna, "Yaşlanmanın güzel ve zarif bir süreç olamayacağı anlamına gelmiyor, ancak vücuduma elimden geldiğince iyi bakmak istiyorum. Sahip olduğumuz tek şey bedenlerimiz, yaşlanma sürecini atlatmak ve olabildiğince uzun yaşamak istiyorum. Hayatımın her aşamasında onu en iyi şekilde karşılamaya hazır olmak istiyorum. İnsanlar içinde bulundukları tek gemiye kötü davranmaya devam ediyor. Sonra da yaşam kalitelerinin neden bu kadar kötü olduğunu merak ediyorlar. Tek ihtiyacınız olan disiplin ve özdenetim" dedi.

Lubovna ayrıca daha uzun yaşamak ve cildinin sağlıklı bir ışıltıya kavuşması için işlenmiş şekerden de uzak duruyor.

"BESLENME, EGZERSİZ VE UYKU"

Beslenme rutinine, günlük egzersiz ve uyku düzenine dikkat ettiğini ifade eden Lubovna, "Bol miktarda protein ve sebze yiyorum. Bunların hepsi beslenme, egzersiz ve uykuyla bağlantılı. Ben de zeytinyağı içiyorum. Vücudumuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olan yağ asitleri içerir. Sağlıklı kalırsak yaşam süremizin uzamasına yardımcı olur. Muz, avokado, ananas ve karpuzun kabuklarını yiyorum. Ayrıca dolaşımı iyileştirmek için yüzüme gua sha ve zeytinyağı kullanıyorum." ifadelerini kullandı.