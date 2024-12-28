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Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Tuvalet kağıdı yerine 'aile bezi' kullandıklarını söyledi: "16 bin TL tasarruf ettik"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 13:56
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Tuvalet kağıdı her gün ihtiyaç duyulan bir şey gibi görünebilir, ancak Elisabeth isimli bir kadın tuvalet kağıdı yerine yeniden kullanılabilen aile bezi kullandıklarını sosyal medyadan anlatınca bir anda viral oldu. Sosyal medyada 'lis_daily' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Elisabeth eski kumaş parçalarından övgüyle bahsettikten sonra yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Tuvalet kağıdı yerine 'aile bezi' kullandıklarını söyledi: "16 bin TL tasarruf ettik"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada 'lis_daily' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Elisabeth isimli bir kadın ailesiyle birlikte tuvalet kağıdı yerine küçük bez parçaları kullandıklarını söyledi. Dünya çapında birçok çevre dostu aile için büyük ilgi gören küçük bezler tuvalet kağıdı gibi çöp kovasına atmak yerine çamaşır makinesinde yıkanıyor. Sosyal medyada 270 bine yakın takipçisi bulunan Elisabeth, tuvalette aile bezine geçmenin avantajlarından söz edince gündem yarattı.

51 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

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Bir haftadan kısa bir sürede 51 milyon kez izlenen ve şu anda viral olan videoda Elisabeth, kendisinin ve ailesinin bu şekilde ayda 370 sterlin (16 bin TL) tasarruf ettiklerini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu yeni fikirden pek de ikna olmadı. Bu yeni fikirden pek de ikna olmadı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu iğrenç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yapmak yerine paramı harcamayı tercih ederim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tuvalet kağıdı
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