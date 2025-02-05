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  4. Gösteri sırasında ölüme böyle atladı! Saniye saniye kameraya yansıdı... İzleyicilerin gözü önünde yaşandı

Gösteri sırasında ölüme böyle atladı! Saniye saniye kameraya yansıdı... İzleyicilerin gözü önünde yaşandı

05.02.2025 11:59
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.02.2025 11:59
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Meksika'nın Cansun kenti yakınlarındaki bir otelin havuzunda yunusların gösteri yaptığı sırasında korkunç anlar yaşandı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte izlediği gösteri sırasında yunus balıklarından biri havuzun dışına atlayarak adeta intihar etti. O anlar bir izleyicinin cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken yunusun hayatını kaybettiği ifade edildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Yunusların küçük tanklarda tutularak havuzda gösteri yapmaya zorlanmasıyla ünlü olan bir tatil köyünde kabus dolu anlar yaşandı. Yunusların tutulduğu tank, geçmişte Barcelo Riviera Maya'nın boykot edilmesi çağrısında bulunan hayvan örgütleri tarafından "Latin Amerika'nın en küçük yunus tankı" olarak adlandırılmıştı.

RESMEN ÖLÜME ATLADI

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yunusların gösterilerini havuz kenarından izleyen ebeveynler ve çocukların olduğu görüldü. Gösteride 3 yunus yer alıyordu. Hayvanlardan biri iki küçük havuzu ayıran beton köprüye tehlikeli bir şekilde yaklaştı ve ardından dışarı doğru zıplayarak bir anda beton zemine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Plata adının verildiği bildirilen yunus, bir eğitmenin durumunu kontrol etmek için yanına yüzdüğünde cansız bir şekilde yere yığıldı. Eğitmen yunusun durumunu kontrol etmek için yanına doğru giderken izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yunus, vücudunun yarısı hala suyun içinde olacak şekilde betonun üzerine yığılmış halde hayatını kaybetti.

SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

UrgentSeas'ın kurucu ortağı ve yöneticisi Philip Demers, geçmişte yunus koruma alanını sert bir dille eleştirerek, "Yunuslar, geniş bir yaşam alanına sahip, duygusal açıdan karmaşık, sosyal hayvanlardır ve tüm doğal yaşamlarını büyük aile grupları halinde geçirirler. Onların ailelerinden ayrılıp, yiyecek için sürdürülemez, küçücük bir tankta performans sergilemeye zorlanmalarını görmek yürek parçalayıcı. Tankın boyutları güneşten korunmayı sağlamıyor ve okyanusa sadece birkaç metre uzaklıkta olması tüm bu durumu daha da içler acısı hale getiriyor. Okyanusu, yani özgürlüğü görüp kokladığınızı, aynı zamanda da hapisteki bir suçlu gibi muamele gördüğünüzü hayal edin." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus
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