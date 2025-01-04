5 yıl önce tüm sosyal medya hesaplarını sildi! Bir daha kullanmadı: Yaşadığı değişime kendisi bile şaşırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Matt Spear isimli bir adam 2020 yılında bir anda tüm sosyal medya hesaplarını silmeye karar verdi. Sosyal meyda uygulamalarını silmesinin nedenini Spear, "Tamamen zaman kaybıydı, hiçbir sebep yokken orada gezinip kendimi başkalarıyla karşılaştırıyordum" diyerek açıklarken 5 yıl boyunca hiçbir sosyal medya uygulamasını da kullanmadı. Bu durumun hayatında değişiklere neden olduğunu belirten Spear yaşadığı değişimi YouTube'da anlattı.

"GİZEMLİ OLMA FİKRİNİ SEVDİM"

Sosyal medya uygulamalarını bir hamsterın çarkındaki fareye benzeten Spear, "Bu bir tuzak, bir oyun, sen bir hamster çarkındaki faresin. Sonunda anladım, neden kendim kelimenin tam anlamıyla bu kadar mutsuzken diğer insanların hayatları hakkında bu kadar endişeleniyorum? Uygulamaları sildim. Onları silmemin bir diğer nedeni de gizemli olma fikrini sevmemdi, internetten kaybolma ve kendimi yeniden keşfetme fikrini sevdim. Sosyal medyayı sildiğim anda hiçbir olumsuzluk kalmadı. Sosyal medyayı sildiğimde hayatımın daha da kötüye gittiğini söyleyen tek bir kişi bile bulamazsınız." dedi.

"ARTIK YALNIZ KALMAKTAN KORKMUYORUM"

Spear sosyal medyayı bıraktıktan sonra nihayet kendine odaklanabildiğini ve bir şeyleri kaçırma korkusunu öldürdüğünü açıkladı. Yalnız kalmanın kendisini korkutmadığını söyleyen Spear, "Korkudan kurtuldum, diğer insanların ne yaptığı kimin umurunda? Artık yalnız kalmaktan rahatsız olmuyordum. Ben daha çok ne yaptığım ve ne başaracağım konusunda endişeliyim. Diğer insanların ne yaptığını gerçekten umursamıyorum. Bağımlılığımdan tamamen kurtuldum. Ekran sürem çok düşük. Bu bir zaman kaybı, bir sıkışmışlık hissi" diye konuştu.

"SADECE KENDİNİZE ODAKLANIYORSUNUZ"

Uygulamaları bıraktığından beri ruh sağlığında ve mutluluğunda büyük bir iyileşme fark ettiğini söyleyen Spear, "Bu durum ruh sağlığınızı iyileştiriyor çünkü sürekli olarak telefonunuzla meşgul olmuyorsunuz, sadece kendinize ve kendinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğinize odaklanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.