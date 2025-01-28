Yıllardır orada yaşamasına rağmen haberi bile yoktu! Evinin bodrumunda keşfetti: "Bağlantısı olduğunu bilmiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "mysteeipong" kullanıcı adıyla paylaşım yapan TikTok kullanıcısı Mystee, kendisi ve kocasının New York evlerinin bodrumunda gizli bir alan buldukları anı belgelemek için video paylaşım platformuna gitti. TikTok kullanıcısı, bodrum katından bir sızıntı fark etmesi üzerine harekete geçti.

Mystee ve eşi Ken sızıntının kaynağını keşfetmek için bodrum katına indi. Kapalı bir kapıdan içeri girdi ve bodrumdaki boş alanın daha önce bir tünele bağlı olabileceğini kısa sürede keşfetti. Sosyal medya paylaşımında Mystee evlerindeki tünel bağlantısının sekiz dakika uzaklıkta bir istasyonla ilişkili olabileceğini söyleyerek, "Evimin yer altı demir yoluna bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Clarkson'a baktık ve gerçekten de sekiz dakika uzaklıkta bir istasyon vardı" dedi.

İzleyiciler, TikTok videosunun yorumlar bölümüne akın etti ve birçok kişi görüntülerden ürktü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O odanın bir sebepten dolayı kapalı olduğunu düşünen tek kişi ben miyim?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adaçayı yakmaya devam edin, oradan ne çıkacağı belli olmaz." dedi.