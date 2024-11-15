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Basketbol maçında sadece birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 98'den 70 bine ulaştı: Bir anda 700 kat arttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 17:26
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Kosovalı 24 yaşındaki Marigona, Olympiacos ile Asvel arasındaki basketbol maçında görüntülendikten sonra tüm dünyada viral oldu. Sadece birkaç saniyeliğinde televizyon ekranında göründükten sonra pek çok kişi genç kadını sosyal medyadan bulmak istedi. Marigona'nın basketbol maçından sonra 98 olan Instagram takipçisi sayısı bir anda 70 bine ulaştı.

Basketbol maçında sadece birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 98'den 70 bine ulaştı: Bir anda 700 kat arttı

Euroleague basketbol karşılaşması Olympiacos Atina – ASVEL Villeurbanne seyircilere muhteşem bir maç keyfi sundu. Maçın 84-84 berabere bittiği, gerginliğin de doğal olduğu bir ortamda kameralar, zaman zaman oyundan dikkati dağıtarak her zamanki gibi tribünlere yöneldi. Kameralar tribünde yer alan 24 yaşındaki kadına odaklığında ise sosyal medyada herkes bu kadını konuşmaya başladı.

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KULLANICI ADINI BULMAKTA ZORLANDILAR

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Olympiacos ile Asvel arasındaki basketbol maçında tribünde maçı izlenmek için gelen bir kadın birkaç saniyeliğine de olsa televizyon ekranında göründü. Güzelliğiyle büyüleyen 24 yaşındaki Marigona tek bir gecede sansasyon yarattı.

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Sosyal medyada viral olduktan sonra, birçok kişi onun Instagram'ını bulmaya çalıştı. Instagram'da "gonnaaaam" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç kadının takipçi sayısı bir anda 70 bine ulaştı.

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"ÇOK ÇILGINCAYDI"

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Maçtan sonra eve geldiğinde kendisinin televizyona çıktığından bile haberi olmadığını dile getiren Marigona, "Öncelikle, maçtan sonra eve gittim ve hiçbir şey fark etmedim. Çok... çılgıncaydı! Arkadaşlarım bana ne olduğunu anlattı. Olympiacos'u destekliyorum ve onlar yüzünden Yunanistan'a taşındık. En sevdiğim oyuncu Vezenkov" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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