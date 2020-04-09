31 yıldır adada yalnız yaşayan yaşlı İtalyan’dan karantina tavsiyeleri

Eski bir öğretmen olan Morandi, 31 yıl önce İtalya’dan Polinezya’ya yelken açmaya çalışırken yanlışlıkla Sardunya kıyılarındaki Budelli Adası’na geldi. Berrak sularına, mercan kumlarına ve güzel gün batımlarına aşık oldu ve kalmaya karar verdi. Kısa bir süre sonra adayı bir önceki bekçiden devraldı ve 81 yaşında hala orada. İtalya’nın Robinson Crusoe’su olarak tanınıyor. Morandi, her gece taştan kulübesinde uyuyor ve kahvaltıda küçük mutfak penceresinden giren kuşlarla konuşuyor, çalıları ve uçurumları keşfetmekten hoşlanıyor. Yine de haberleri takip ediyor. Önce İtalya’nın sonra da dünyanın geri kalanının karantinaya girdiğini biliyor. Morandi dünyanın en güvenli yerinde olduğunu hissettiğini söylüyor. Uzun süredir bu konuda tecrübeli olan Morandi, izolasyonla ilgili bazı tavsiyeler de veriyor. "KORKMUYORUM, BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM" Morandi, CNN Travel’a dış dünyayla tek bağlantısı olan telefonundan anlatıyor: Ben iyiyim, korkmuyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Bu ada tam koruma sağlıyor, hiçbir risk yok. Kimseye adaya gelmiyor, denize açılan tek bir tekne bile yok. Çoğu İtalyanın olduğu gibi Morandi’nin asıl endişesi ailesinin ve arkadaşlarının sağlığı. Yakınları İtalya’nın kuzeyinde bulunan Modena’dalar. Modena, İtalya’nın en çok virüs vakasının bulunduğu bölgelerden biri.

Morandi için çok şey değişmedi. Sadece İtalya’nın kısıtlamalarından dolayı, insanların yiyecek getirmesini daha uzun süre beklemesi gerekiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kış aylarında gerçekleşen tek tük ziyaretler bile durmak zorunda kaldı. Yalnız günlerini denizi seyrederek, temiz havayı soluyarak, odun toplayarak ve tabii ki Instagram’da paylaşarak geçiriyor. "Sıkıldım, ben de kumsalların, vahşi yaşamın fotoğraflarını çekerek, düzenleyerek ve tabii İnstagram’da paylaşarak zaman öldürüyorum. Çok fazla takipçim var." ÜZÜLMEYİN, DEĞERLENDİRİN Morandi, virüs karantinasının en az temmuza kadar turistlerin gelmesini engelleyeceğini düşünüyor ancak sessiz bir yaz onu korkutmuyor. Morandi pandemi sebebiyle dünyanın herhangi bir yerinde yalnız kalan insanlar için birkaç tavsiyesi var. Birkaç hafta evde kalmanın üzülecek bir şey olmadığını hatta iç değerlendirme için bir fırsat olduğunu söylüyor. Morandi, bütün bir adada tek başına olmasına rağmen, zor kışlar sebebiyle aylarca evde kalmak zorunda olabiliyor. "Her kış kendimi evime kapatıyorum, aylar boyunca adada neredeyse hiç dolaşamıyorum. Bunun yerine ön verandada zaman öldürüyorum. Neden insanlar iki üç hafta evde kalamazlar ki? Gerçekten anlayamıyorum.”

"Çok okuyorum ve düşünüyorum. Birçok insanın okumaktan korktuğunu düşünüyorum çünkü eğer yaparlarsa, bir şeyler düşünmeye başlayacaklar. Bir şeyi farklı bir ışık altında görmeye başlar ve eleştirel olursanız, ne kadar sefil bir hayat sürdüğünüzü, ne kadar kötü bir insan olduğunuzu ya da yaptığınız kötü şeyleri görebilirsiniz." Morandi, her yıl Avrupa’yı dolaşan bir gezginden tek başına yaşayan bir adalıya dönüşümünü anlatıyor. “Artık gezmek istemiyordum. En güzel, tehlikeli ve maceracı gezilerin insanın kendi iç dünyasına olduğunu anladım. Bu yüzden evde kalmak ve hiçbir şey yapmamak birçok insan için zor. Kendilerine katlanamıyorlar ve evde kalmak da insanları bununla yüzleşmeye zorluyor. Ben kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. “ Koronavirüs insanlara mevcut hayatlarını değerlendirme fırsatı sunurkan, Morandi birçok insanın bundan en iyi şekilde yaranacağını düşünmüyor. Ben insanların değişeceğine inanmıyorum. Belki bazı insanlar değişebilir ancak çoğu insan konfor ve çılgın yaşam tarzlarına alışkın. Bu sırada zaman Budelli Adası’nda her zamanki gibi akıyor. Bu yıl kış daha ılımlı geçiyor, ilkbahar gibi. Adanın yaşam alanı el değmemiş, hava kirliliği yok. Berrak turkuaz suları, yemyeşil yabani bitki örtüsü, doğal heykellere benzeyen morumsu taşları ve temiz havası var.