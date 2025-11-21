317 yıllık hazine! Savaş gemisinin eserleri gün yüzüne çıkıyor

Hükümetin açıklamasına göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da katılımıyla su altı robotları kullanılarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 'dünyanın en değerli batığı' olarak anılan San Jose'den bir gemi topu, altın ve bronz sikkeler ile bir porselen fincan çıkarıldı.

Yetkililer, çıkarılan eserlerin laboratuvar ortamında kapsamlı koruma ve analiz sürecine alınacağını, enkazda bulunan diğer eserlerin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

317 YILLIK HAZİNE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İçerisinde toplam değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin edilen altın külçe, değerli taş ve mücevher bulunan İspanyol kalyonu, 1708'de İspanya Veraset Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırılmıştı.

Aralık 2015'te dönemin Kolombiya hükümeti, Karayip Denizi'nde batırılan San Jose'nin enkazını Cartagena açıklarında bulduğunu duyurmuştu.Kaynak: AA