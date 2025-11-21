Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

317 yıllık hazine! Savaş gemisinin eserleri gün yüzüne çıkıyor

Kolombiya, 317 yıl önce Karayipler'de içinde milyarlarca dolarlık hazineyle batan İspanyol savaş gemisi San Jose'nin enkazından ilk arkeolojik eserleri gün yüzüne çıkardı.

317 yıllık hazine! Savaş gemisinin eserleri gün yüzüne çıkıyor

Hükümetin açıklamasına göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da katılımıyla su altı robotları kullanılarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 'dünyanın en değerli batığı' olarak anılan San Jose'den bir gemi topu, altın ve bronz sikkeler ile bir porselen fincan çıkarıldı.

317 yıllık hazine! Savaş gemisinin eserleri gün yüzüne çıkıyor 1

Yetkililer, çıkarılan eserlerin laboratuvar ortamında kapsamlı koruma ve analiz sürecine alınacağını, enkazda bulunan diğer eserlerin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

317 YILLIK HAZİNE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İçerisinde toplam değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin edilen altın külçe, değerli taş ve mücevher bulunan İspanyol kalyonu, 1708'de İspanya Veraset Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırılmıştı.

317 yıllık hazine! Savaş gemisinin eserleri gün yüzüne çıkıyor 2

Aralık 2015'te dönemin Kolombiya hükümeti, Karayip Denizi'nde batırılan San Jose'nin enkazını Cartagena açıklarında bulduğunu duyurmuştu.Kaynak: AA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çenesinde ağrı hissetti, ampute edildi!Çenesinde ağrı hissetti, ampute edildi!
Anne çocuğunu tokatladı, içerik üreticisi tepki gösterdi!Anne çocuğunu tokatladı, içerik üreticisi tepki gösterdi!

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.