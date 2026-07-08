32 lidere özel hazırlandı! NATO Zirvesi'ndeki hediye gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, NATO'nun geleceğine yön verecek kritik başlıklar ele alınırken, toplantı salonunda yer alan özel detaylar da ilgi gördü.

LİDERLER İÇİN KİŞİYE ÖZEL HEDİYE

Liderlere özel hediyeler hazırlandı. Zirveye katılan 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının isimlerinin yer aldığı kalem ve defterler, toplantının gerçekleştirileceği salondaki masalara yerleştirildi.

Her lider için ayrı hazırlanan kişiye özel İisimlerinin yazıldığı bu hediyeler, zirvenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

TÜRK KÜLTÜRÜ DAMGA VURDU

Zirve boyunca Türkiye'nin kültürel mirasını yansıtan unsurlar da ön plana çıkarıldı. Karşılama programında 16 Türk devletini temsil eden kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği yer aldı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Onur Kıtası, Tüfekli Gösteri Birliği ve Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası da törende hazır bulundu.