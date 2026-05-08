32 yaşında kalp krizi geçiren adam görmezden geldiği belirtileri anlattı

Manchester doğumlu aşçı ve fitness tutkunu Ryan Mickleburgh, geçtiğimiz yıl mart ayında spor yaptığı sırada göğsünde yoğun bir baskı hissetmeye başladı. Ancak o an bunu antrenman kaynaklı kas yorgunluğu olarak düşündüğünü söyledi.

TikTok hesabında yaşadıklarını paylaşan Mickleburgh, ilk belirtilerin spor sırasında başladığını anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Göğsüm inanılmaz sıkışmıştı. Spor yaptıktan sonra göğüste oluşan baskı hissi gibi geliyordu. Bu yüzden kas yorgunluğu sandım.”

“ELEKTRİK ÇARPMASI GİBİYDİ”

Spor salonundan eve dönerken belirtilerin arttığını söyleyen genç adam, özellikle sol tarafında hissettiği ağrının çok korkutucu olduğunu anlattı; “Çenemden sol koluma doğru elektrik çarpması gibi bir his yayıldı. Ama yine de bunun kalp krizi olduğunu hiç düşünmedim” dedi.

Ryan Mickleburgh, belirtilerin gelip geçtiğini ve bu nedenle durumu hafife aldığını belirtti.

“AKCİĞERLERİM ÇÖKÜYOR GİBİYDİ”

Bir süre sonra sıcak basmaları yaşamaya başladığını söyleyen genç adam, grip olduğunu düşündüğü için duş alarak terlemeye çalıştığını anlattı. Ancak nefes almada yaşadığı zorluk sonrası durumun ciddiyetini fark ettiğini söyledi.

“Nefes alabiliyordum ama verirken çok zorlanıyordum. Sanki akciğerlerim çöküyordu.” O an aynı zamanda ilk kez panik atak geçirdiğini belirten Mickleburgh, yaşadığı korkuyu “hayatımın en ürkütücü anı” olarak tanımladı.

İKİ KEZ “WIDOWMAKER” KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede yapılan kontroller sonrası Ryan Mickleburgh’un halk arasında “widowmaker” olarak bilinen ve ölüm riski oldukça yüksek olan iki ayrı kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Doktorlar daha sonra genç adamda “Patent Foramen Ovale (PFO)” adı verilen doğuştan bir kalp deliği bulunduğunu tespit etti. Uzmanlara göre bu durum, kan pıhtısının kalbe ulaşmasına neden olmuş olabilir.

“KENDİMİ YENİLMEZ SANIYORDUM”

Yaşadıklarından sonra genç erkekleri uyaran Mickleburgh, özellikle belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

“Çoğu genç erkek gibi ben de yenilmez olduğumu düşünüyordum. Ağrıyı, stresi ve yorgunluğu görmezden geldim. Ama bunlar aslında uyarı işaretleriydi.”

Genç adam, kalp sağlığı taramalarının önemine dikkat çekerek erken kontrolün hayat kurtarabileceğini söyledi.

KALP KRİZİNİN GÖZ ARDI EDİLEN BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre özellikle genç yaşta görülen kalp krizlerinde belirtiler çoğu zaman kas ağrısı, yorgunluk, grip hissi veya stres sanılabiliyor.

Ancak şu belirtiler ciddiye alınmalı:

göğüste baskı ve sıkışma,

sol kola yayılan ağrı,

çene ağrısı,

nefes darlığı,

ani sıcak basması

ve açıklanamayan halsizlik.

Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Görsel kaynak: TikTok / https://www.tiktok.com/@heartbeatvoicespodcast