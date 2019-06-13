32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Hawaii adalarına özgü bir tür olan Kauai ‘O’o kuşu, en son 1985 yılında görüldü. Sesi ise en son 1987'de duyuldu.

Bu türdeki kuşlar, 20. yüzyılın başlarında Kauai Adası’ndaki ormanlarda oldukça yaygındı.

Kauai kuşlarının başları, kanatları ve kuyrukları siyah renkteyken, gövdeleri kahverengiye dönen parlak tüylere sahipti. Kuşların birbirine yaptıkları kurların romantikliği, türünün son çiftleri olanlar arasında daha bir anlamlı ve özel oluyordu.

İnsanların bölgeyi keşfi ile yanlarında getirdikleri fare, domuz, hatta sinek türleri; yeni adapte olacakları adanın kurallarını da etkilemiş oldular. Karşılıklı bu etkileşim sonunda daha önce hiç karşılaşmadıkları virüslerle karşı karşıya kaldı adalı canlılar. Küresel ısınmayla bu dengeler de değişti.

Hastalık taşıyan sivrisineklerin, normalde ulaşamadığı yükseklikteki ağaç seviyeleri de artık daha sıcak olduğu için kuşlarla etkileşimlerinin yolu da açılmış oldu.

Ticari amaçlardan ötürü bölgeye ait olmayan hayvan türlerinin adaya getirilmesiyle bu büyüleyici sese sahip türün sayısı da giderek azalmaya başladı.

Kauai adasının yerlilerinden olan David Boynton isimli fotoğrafçı, türün son üyesi olan erkek kuşun eş bulmak amacıyla söylediği şarkıyı ise kaydetmeyi başardı.

Şimdi şunu düşünün ve hayal edin. Bir çağrıda bulunuyorsunuz fakat bu çağrıya sonsuza dek kimse yanıt vermeyecek. Çünkü siz türün son üyesisiniz. İçiniz burkuldu değil mi?



