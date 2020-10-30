33 yaşına giren kıvrımlı model Ashley Graham’ın en seksi fotoğrafları

Amerikalı model, Kanadalı iç çamaşırı markası Elle ile 2016’da yaptığı fotoğraf çekiminden sonra internette büyük bir kırılmaya neden olmuştu. Baştan çıkarıcı iç çamaşırları tanıtan model, çekiciliğini gözler önüne serdi. Sevgililer günü kampanyası için yapılan çekimde ipek çarşaf üzerine uzanan Ashley oldukça seksiydi.

Yalnızca başarılı bir modellik kariyerine sahip olmayan Ashley Graham, aynı zaman bir kitap yazarı ve televizyon sunucusu. Cesur ve başarılı modelin yeni yaşını, onun en seksi fotoğraflarıyla kutluyoruz.

Farklı büyüklükte bedenlerin güzelliğinin savunucusu olup moda endüstrisindeki duvarları yıkan model, kısa süre içinde insanların da sevgisini kazandı. Dolce and Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors gibi uluslararası üne sahip tasarım markalarıyla çalışan Graham, güzelliğin beden ölçülerinden ibaret olmadığını tüm dünyaya kanıtladı.

Ashley Graham 33. yaşını dokuz aylık bebeği Issac ile kutladı. Büyük beden model hayranlarına ilham vermeye devam ederken, cesareti ve özgüveni ile şaşırtıyor.

DOĞUM GÜNÜ ELBİSESİ

Ashley vücudunu sergilemek konusunda asla çekingen değil.





Vücudunu sergilemekten asla çekinmeyen Ashley, dokuz ay önce bebek sahibi olduğunda da, hamileliği sırasında da bedenine duyduğu güven nedeniyle sıklıkla ilham verici olarak nitelendirildi. Doğum sonrası vücudunu sergileyen Ashley, Instagram’daki 11.6 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğrafta “Çıplak koca kız” demişti.

SEKSİ JARTİYER

Ashley giydiği jartiyerli takımla en büyük iç çamaşırı divası olduğunu kanıtladı.



Büyük beden model, verdiği pozlarla giysi bedenlerinin yalnızca birer sayı olduğunu kanıtladı. Hiç olmadığı kadar seksi görünen Ashley, jartiyerli korse takımında dikkatleri kesinlikle üzerine çekti.

GÖZ ALICI KIRMIZI ELBİSE

Ashley, Vanity Fair Oscar Partisi’nde giydiği kırmızı elbise ile ortalığı salladı.



Ashley, 2016’daki Oscar Partisi’nde kırmızı halıya çıktığında tüm gözler ona çevrildi. Kırmızının en ilgi çekici tonundaki elbisesi ile partide ilgi odağı oldu.

MUHTEŞEM PLAJ GÖRÜNTÜSÜ

Ashley, bağcıklı beyaz bikinisiyle yürek hoplattı.



Bedenine duyduğu güvenin altını bir kez daha çizen Ashley, kendi bikini koleksiyonu ile vücut hatlarını sergiledi. Bu da onun en iyi yaptığı şey. Rüzgar da esmer güzelin saçlarını dalgalandırdı.