33 yıl sonra ilk olmuştu! Tokat'ta sel hazırlığı başladı: Araçlar ağaca bağlandı

Yetkililer, olası su baskınlarına karşı 15 mahalle ile 7 köyü tahliye ederken, risk oluşturan iki köprü kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediye ekipleri ve AFAD personeli bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı.

ARABALARINI AĞACA BAĞLAYANLAR BİLE OLDU

Kentte birçok kişi ev ve iş yerlerinin önüne kum torbaları yerleştirirken, bazı vatandaşların araçlarını sel sularına kapılmaması için ağaçlara bağladığı görüldü.

Tokatsondakika adlı hesabın bilgilerine göre, Araçların üzeri ise muşambalarla kapatıldı. Bir vatandaş, aracını ağaca bağladığı sırada, "Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz. Kaçarsa kaçsın" ifadelerini kullandı.

Tokat merkezinden geçen nehir çevresinde iş makineleriyle taşkın setleri oluşturulurken, ekipler gece gündüz bölgede nöbet tutuyor.

Belediye hoparlörlerinden sürekli sel uyarıları yapılırken, AFAD ve jandarma ekipleri de riskli bölgelerde devriye faaliyetlerini artırdı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

NTV yayınında konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada kent merkezinde gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, büyük çaplı bir olumsuzluk beklemediklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, ekiplerin sahada hazır bulunduğunu ve herhangi bir acil durumda hızlı müdahale edileceğini ifade etti.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise şimdiye kadar 464 hanenin tahliye edildiğini, gelen 250 ihbarın 216’sının su baskınlarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Tahliye edilen ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşların misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.