Dünyanın en korkunç hapishanesi! "Yaşayan bir ölüm gibi”

El Salvador’daki CECOT hapishanesine giren sunucu Richard Madeley büyük şok yaşadı. Binlerce mahkumu aşırı kalabalık hücrelerde görünce, koşulları “yaşayan ölüm” olarak nitelendirdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yayınlanan bir belgesel için El Salvador’daki Terörizm Tutuklama Merkezi (CECOT) hapishanesine giren sunucu Richard Madeley, gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

El Salvador’da bulunan ve dünyanın en sert cezaevlerinden biri olarak bilinen tesis, binlerce mahkumun aşırı kalabalık hücrelerde tutulduğu görüntülerle uzun süredir gündemde.

“GÖRDÜKLERİMİZ İÇİN HAZIRLIK YOKTU”

Madeley, hapishaneye girişte yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“3 binden fazla tıraşlı mahkumun demir parmaklıklar arkasında olması insanı hazırlıksız yakalıyor.”

Hapishanede mahkumların 23,5 saat hücrelerde kaldığı, yalnızca 30 dakika dışarı çıkabildikleri belirtildi.

“HÜCRELERDE YAŞAM ŞARTLARI ÇOK AĞIR”

İddialara göre mahkumlar 80 kişilik hücrelerde tutuluyor, yatak, yastık ve bazen sadece ince bir örtüyle yaşamını sürdürüyor. Hücrelerde açık tuvalet ve temel hijyen alanlarının bulunduğu ifade ediliyor.

Sunucu Madeley, koşulları gördükten sonra “Burada hayat, yaşayan bir ölüm gibi” yorumunda bulundu.

İNSAN HAKLARI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Hapishane uzun süredir insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündemde. Bazı mahkumlar sürekli darp edildiklerini ve aşırı kalabalık nedeniyle ayakta uyumak zorunda kaldıklarını öne sürüyor.

“GANGLERE KARŞI SAVAŞIN MERKEZİ”

Nayib Bukele yönetiminin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü sert operasyonların merkezi olarak görülen hapishane, ülkenin suçla mücadelesinin simgesi haline gelmiş durumda.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda, yasal şartlar oluşursa suçluları bu tür tesislere gönderebileceğini söylemişti.

