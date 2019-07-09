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34 eve hırsızlık için girdi çaldıkları şaşkınlık yarattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.07.2019 07:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de girdiği 34 evden sadece kıyafet çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale’de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan T.E. (59) apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çaldı. Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen T.E’yi gözaltına aldı. Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen T.E. (59) buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale hırsızlık

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