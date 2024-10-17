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  4. 34 yaş küçük eşini aramaya gelmişti! 'Kızım yüzüme tükürdü onu öldürdüm' itirafı şoke etti! Esra Erol ağzına geleni söyledi

34 yaş küçük eşini aramaya gelmişti! 'Kızım yüzüme tükürdü onu öldürdüm' itirafı şoke etti! Esra Erol ağzına geleni söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 10:22
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Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programına bu hafta kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey'in itirafları damga vurdu. 'Kızımın ölümüne sebep oldum' diyen Ali Rıza Bey bu sebepten hapis yattığını cezasını çektiğini de söyledi. Ünlü sunucu Esra Erol duydukları karşısında adeta çileden çıktı.

34 yaş küçük eşini aramaya gelmişti! 'Kızım yüzüme tükürdü onu öldürdüm' itirafı şoke etti! Esra Erol ağzına geleni söyledi

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programında bu hafta şaşırtan bir olay yaşandı. Kendisinden 34 yaş küçük eşini aramaya gelen Ali Rıza Bey canlı yayında cinayet itirafında bulundu.

Ali Rıza Bey'e 'kaç evladınız var?' diye soran Esra Erol '5 taneydi. Birinin ölümüne sebep oldum. Öldürdüm' yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı.

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Esra Erol 'Siz evladınızı öldürdünüz. Öldürme sebebiniz neydi? diye sordu. Ali Rıza Bey '68 yaşındaki bir adamla evlendirmişler. Ben bitmişim. Biz tartışırken yüzüme tükürdü ondan sonrasını ben bilmiyorum' diyerek yanıt verdi.

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AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Ünlü sunucu 'Kendi canına, kendi evladına acımayan başka birine acır mı? Söylenecek herhangi bir şey de yok' dedi. Ali Rıza Bey diğer çocuklarının kendisi ile görüşmediğini söyleyince Esra Erol 'Ben de babam olsa ne yüzüne bakarım. Ne hayatımda bundan sonra var ederim. Böyle bir babam olduğunu söylemeye de utanırım. Çocuklar çok haklı' diyerek ağzına geleni söyledi.

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Esra Erol 'Benim ilgilendiğim şey kızının kendisinden yaşça büyük biriyle evlenmesini kabul edemeyen kişinin şu anda aynı şeyden ötürü milyonların önünde ekranlarda olması' dedi.

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Esra Erol
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