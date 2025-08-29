34 yıl önce hazırlamıştı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı

Prenses Diana’nın 1991’de gömdüğü zaman kapsülü, yeni çocuk kanser merkezi inşaatı için erken açıldı. Kurşun kaplı ahşap kutu, Diana’nın 1989’da başkanlığını üstlendiği Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nin (GOSH) temel taşının konulmasını anmak için hazırlanmıştı.

"Yüzlerce yıl sonra” çıkarılması planlanan kutu erken açılıp içindeki eşyalar gün yüzüne çıkarıldı. Diana, kapsülün içine konacak eşyaları seçmesi için o dönem 11 yaşındaki David Watson ve 9 yaşındaki Sylvia Foulkes isimli iki çocuğa yardımcı olmuştu.

KAPSÜLÜN İÇİNDEN ÇIKANLAR...

Bir Casio cep televizyonu, Kylie Minogue’un Rhythm of Love albümü, güneş enerjili hesap makinesi, İngiliz paralarından oluşan bir koleksiyon ve kapsülün gömüldüğü tarihe ait Times gazetesi kapsülün içinden çıktı.