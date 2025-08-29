Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

34 yıl önce hazırlamıştı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı

Prenses Diana’nın 1991’de iki çocuğun yardımıyla oluşturduğu zaman kapsülü kutu, yeni çocuk kanser merkezi inşaatı için erken açıldı. İçindeki eşyalar ise ortaya çıktı. Bakın zaman kapsülünün içinden neler çıktı.

34 yıl önce hazırlamıştı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı
Jale Uslu

Prenses Diana’nın 1991’de gömdüğü zaman kapsülü, yeni çocuk kanser merkezi inşaatı için erken açıldı. Kurşun kaplı ahşap kutu, Diana’nın 1989’da başkanlığını üstlendiği Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nin (GOSH) temel taşının konulmasını anmak için hazırlanmıştı.

34 yıl önce hazırlamıştı! Prenses Diana nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı 1

"Yüzlerce yıl sonra” çıkarılması planlanan kutu erken açılıp içindeki eşyalar gün yüzüne çıkarıldı. Diana, kapsülün içine konacak eşyaları seçmesi için o dönem 11 yaşındaki David Watson ve 9 yaşındaki Sylvia Foulkes isimli iki çocuğa yardımcı olmuştu.

KAPSÜLÜN İÇİNDEN ÇIKANLAR...

Bir Casio cep televizyonu, Kylie Minogue’un Rhythm of Love albümü, güneş enerjili hesap makinesi, İngiliz paralarından oluşan bir koleksiyon ve kapsülün gömüldüğü tarihe ait Times gazetesi kapsülün içinden çıktı.

34 yıl önce hazırlamıştı! Prenses Diana nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca takipçisi olan fenomenler tutuklandıMilyonlarca takipçisi olan fenomenler tutuklandı
Damadın arkadaşları gelini şoka soktu! Damadın arkadaşları gelini şoka soktu!

Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
eee şimdi ne olacak
En Çok Okunan Trend Haberler
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! 4 maçta 4 galibiyet...

Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! 4 maçta 4 galibiyet...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.