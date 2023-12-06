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    4. 35 yıl önce bekaret yemini eden 58 yaşındaki kadın vahşi doğada tek başına yaşıyor! "15 erkek benimle evlenmek için yalvardı"

    35 yıl önce bekaret yemini eden 58 yaşındaki kadın vahşi doğada tek başına yaşıyor! "15 erkek benimle evlenmek için yalvardı"

    06.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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    35 yıl önce bekaret yemini eden ve yeminine sadık kalabilmek için vahşi doğada tek başına yaşayan 58 yaşındaki Burrnesha Duni, kendisine yapılan 15 evlilik teklifini reddettiğini söyledi. Cinsel hayatı tamamen reddettiğini söyleyen Duni, 23 yaşındaki verdiği bekarlık yeminine ölene kadar sadık kalacağını belirtti.

    MYNET-DIŞ HABERLER 58 yaşındaki Burrnesha Duni ömür boyu bakire kalacağına söz verdikten sonra kendisini Arnavutluk'ta vahşi doğanın kucağına bıraktı. 35 yıl önce bekaret yemini eden Duni, eski Balkan geleneğine uygun olarak vahşi doğada "bir erkek gibi yaşamaya" kararlı olduğu vurguladı. Kendisini transseksüel olarak tanımlayan, günlük hayatında erkek kıyafetleri giyen ve saçlarını kısa kestiren Duni, The Express'in haberine göre bekaret yemini 23 yaşında verdi.

    "ÖZGÜR OLMAK İSTEDİM"

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    Bir dağ evinde köpekleriyle birlikte yaşayan Duni, "Birçok seçeneğim vardı ama özgür olmak ve farklı hissetmek istedim. Babam çok eğitimli ve açık fikirli olduğu için evlilik konusunda özgürdüm. Babam vefat ettiğinde kardeşlerim çok küçüktü. Bir kadın olarak ya kocama hizmet edecektim ya da aileme. Ben aileme hizmet etmeyi seçtim" dedi.

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    Evlilik fikrinin hiçbir zaman olmadığını belirten Duni, "Ailem aracılığıyla 15 erkek benimle evlenmek için yalvardı. Evimize sürekli beni evliliğe ikna etmek için aile dostlarımız geliyordu. Çok güçlüydüm, bu yüzden erkeklerin çoğu benim için korkuyordu, bugün bile benden korkuyorlar" diye ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Arnavutluk bakire
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