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    4. Eski erkek arkadaşı durumdan şüphelendi! Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

    Eski erkek arkadaşı durumdan şüphelendi! Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

    10.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kadın eski erkek arkadaşının durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi üzerine köpeğine cinsel istismar suçundan tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Brittany McClure isimli bir kadının hareketlerinden şüphelenen eski sevgili ev içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına bakttı. Fox 2 Detroit'in bildirdiğine göre eski erkek arkadaşı oturma odasını gören bir kamera kaydında McClure’in çiftin köpeği Max’e cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. 6 dakikalık görüntüler polise teslim edildikten sonra McClure sodomi ve hayvanlara tacizden tutuklandı.

    GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE İZLETİLDİ

    McClure’in hakkındaki iddiaları reddetmesi üzerine görüntüler mahkemede izletildi. Hayvanlarla temas kurmaması emredilen McClure, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin ardından çiftin köpekleri Max’in bakımı eski sevgiliye verildi.

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