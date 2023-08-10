Eski erkek arkadaşı durumdan şüphelendi! Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Brittany McClure isimli bir kadının hareketlerinden şüphelenen eski sevgili ev içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına bakttı. Fox 2 Detroit'in bildirdiğine göre eski erkek arkadaşı oturma odasını gören bir kamera kaydında McClure’in çiftin köpeği Max’e cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. 6 dakikalık görüntüler polise teslim edildikten sonra McClure sodomi ve hayvanlara tacizden tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE İZLETİLDİ

McClure’in hakkındaki iddiaları reddetmesi üzerine görüntüler mahkemede izletildi. Hayvanlarla temas kurmaması emredilen McClure, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin ardından çiftin köpekleri Max’in bakımı eski sevgiliye verildi.