Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Kurşun cep telefonuna isabet edince mucize eseri kurtuldu

Tayland'ın Isaan eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Ratha isimli bir kadın 1 ay öncesinde sevgilisi Thongbon'da ayrılmaya karar verdi. 29 yaşındaki Thongbon ayrılığı kabullenemeyince sevgilisiyle konuşmak için evine gitti. 24 yaşındaki kadının evine varmak üzereyken yolunu kesen Thongbon genç kadını ikna edememesi üzerine silahına sarılarak iki el ateş etti. Bir kurşun isabet etmezken diğer ise cep telefonuna çarptı. Olay yerinden Thongbon motosikletine binerek kaçarken Ratha komşularındna yardım isteyerek yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Ratda, silahlı kişinin Thongbon olduğunu açıkça gördüğünü ifade ederken Thongbon'la dört aydır ilişkisi olduğunu ve daha önce onunla aynı evi paylaştığını açıkladı. Thongbon'un kendisine her zaman fiziksel tacizde bulunduğunu söyleyen 24 yaşındaki genç kadın ilişkiyi vurulmadan bir ay önce sonlandırdığını dile getirdi.

Polis memurları, Ratda'nın komşusunun güvenlik kamerasını inceledi ve saldırganın Thongbon olduğunu tespit etti. Polis şimdi her yerde Thongbon ve ona yardımcı olan arkadaşını arıyor.