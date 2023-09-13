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    4. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Kurşun cep telefonuna isabet edince mucize eseri kurtuldu

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Kurşun cep telefonuna isabet edince mucize eseri kurtuldu

    13.09.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ın Isaan eyaletinin Chaiyaphum bölgesinde ayrılığı hazmedemeyen bir erkek eski sevgilisinin yolunu keserek iki el ateş etti. Kurşunlardan biri genç kadına isabet etmezken ikinci kurşun ise bel kısmına doğru geldi. Kurşunun cep telefonuna isabet etmesi üzerine genç kadın mucize eseri hayatta kalmayı başardı. Khon Sawan Hastanesi'nde kalan 24 yaşındaki kurban Ratda, vurulma anlarını polise ve yerel basına anlattı.

    Tayland'ın Isaan eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Ratha isimli bir kadın 1 ay öncesinde sevgilisi Thongbon'da ayrılmaya karar verdi. 29 yaşındaki Thongbon ayrılığı kabullenemeyince sevgilisiyle konuşmak için evine gitti. 24 yaşındaki kadının evine varmak üzereyken yolunu kesen Thongbon genç kadını ikna edememesi üzerine silahına sarılarak iki el ateş etti. Bir kurşun isabet etmezken diğer ise cep telefonuna çarptı. Olay yerinden Thongbon motosikletine binerek kaçarken Ratha komşularındna yardım isteyerek yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

    HER YERDE ARANIYOR

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    Ratda, silahlı kişinin Thongbon olduğunu açıkça gördüğünü ifade ederken Thongbon'la dört aydır ilişkisi olduğunu ve daha önce onunla aynı evi paylaştığını açıkladı. Thongbon'un kendisine her zaman fiziksel tacizde bulunduğunu söyleyen 24 yaşındaki genç kadın ilişkiyi vurulmadan bir ay önce sonlandırdığını dile getirdi.

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    Polis memurları, Ratda'nın komşusunun güvenlik kamerasını inceledi ve saldırganın Thongbon olduğunu tespit etti. Polis şimdi her yerde Thongbon ve ona yardımcı olan arkadaşını arıyor.

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