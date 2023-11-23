Kore'deki o program sosyal medyada çok konuşulmuştu! Küçük çocuğun ağladığı anlar ortaya çıktı... "Ağlamaktan helak oldum"

Sosyal medyadan paylaşılan Koreli küçük bir çocuğa ait görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Güney Kore'de yayınlanan "My Golden Kids" isimli programda 4 yaşında bir çocuk olan Geum Ji Eun, ebeveynleriyle olan bağlantısını konu alan video için kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti.

Hangi ebeveyni tercih ettiği sorulduğunda "Bilmiyorum" diyerek bazen evde yalnız kaldığını kabul edince sosyal medyada viral oldu. Aynı çocuğun programdaki bazı kesitlerde annesiyle resim yaptığı anlar ile kaybolduğunu düşünerek dakikalarca ağladığı sahnelerde yer aldı.

"ANNE" DİYEREK DAKİKALARCA AĞLADI

Annesi ve kardeşiyle birlikte çocuklar için hazırlanan oyun alanına gelen küçük çocuk annesinin gözden kaybolması üzerine büyük bir korku yaşadı. Küçük çocuk "Anne neredesin?" diyerek dakikalarca ve çevresindekilerden yardım istedi.

Bir başka videoda ise küçük çocuk resim yaptığı sırada annesiyle arasında geçen diyolog yer aldı. Annesi küçük çocuğa, "Korece mi, matematik mi yoksa resim çizmek mi? Hangisi daha çok seviyorsun?" diye sordu. Küçük çocuk "Resim çizmek" şeklinde cevap verince annesi ise, "Sende ders çalışma potansiyeli yok zaten. Güzel sanatlar bölümüne mi gideceksin? Güzel sanatlar okuyan abi mi olacaksın? Güzel sanatlar okuyan abi olmak için yakışıklı olmak zorundasın. Sen olamazsın. Oraya girmen için para lazım. Bende para yok" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Koreli küçük çocuğun görüntülerinin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcılar gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı küçük çocuğun haline çok üzüldüğünü dile getirerek, "Bu çocuğun dün videosuna denk geldim. Bunu görünce yine duygulandım gözlerim yaşarmadı değil. Herkes anne-baba olmamalı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğuma çok üzülüyorum ya yapmayın şöyle şeyler onu hiç düşünmüyor musunuz? Dünden beri ağlıyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten içim acıdı ya. Allah bilir ileride nasıl bir travma olup çıkacak bu durum" dedi. Son bir kullanıcı ise, "Minik koreli çocuk her yerde karşıma çıkıyor ağlamaktan helak oldum" notunu ekledi.