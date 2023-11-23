Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kore'deki o program sosyal medyada çok konuşulmuştu! Küçük çocuğun ağladığı anlar ortaya çıktı... "Ağlamaktan helak oldum"

    Kore'deki o program sosyal medyada çok konuşulmuştu! Küçük çocuğun ağladığı anlar ortaya çıktı... "Ağlamaktan helak oldum"

    23.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Güney Kore'de yayınlanan "My Golden Kids" isimli programdan kesitler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Türkiye'de de gündem oldu. Geum Ji-eun adında 4 yaşındaki bir çocuğun "Evde yalnızım" diyerek yaptığı itiraf herkesi hüzünlendirirken aynı çocuğun programda dakikalarca annesini kaybettiği için ağladığı anlarda yer aldı.

    Sosyal medyadan paylaşılan Koreli küçük bir çocuğa ait görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Güney Kore'de yayınlanan "My Golden Kids" isimli programda 4 yaşında bir çocuk olan Geum Ji Eun, ebeveynleriyle olan bağlantısını konu alan video için kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti.

    kapak678

    Hangi ebeveyni tercih ettiği sorulduğunda "Bilmiyorum" diyerek bazen evde yalnız kaldığını kabul edince sosyal medyada viral oldu. Aynı çocuğun programdaki bazı kesitlerde annesiyle resim yaptığı anlar ile kaybolduğunu düşünerek dakikalarca ağladığı sahnelerde yer aldı.

    "ANNE" DİYEREK DAKİKALARCA AĞLADI

    2

    Annesi ve kardeşiyle birlikte çocuklar için hazırlanan oyun alanına gelen küçük çocuk annesinin gözden kaybolması üzerine büyük bir korku yaşadı. Küçük çocuk "Anne neredesin?" diyerek dakikalarca ve çevresindekilerden yardım istedi.

    6789

    Bir başka videoda ise küçük çocuk resim yaptığı sırada annesiyle arasında geçen diyolog yer aldı. Annesi küçük çocuğa, "Korece mi, matematik mi yoksa resim çizmek mi? Hangisi daha çok seviyorsun?" diye sordu. Küçük çocuk "Resim çizmek" şeklinde cevap verince annesi ise, "Sende ders çalışma potansiyeli yok zaten. Güzel sanatlar bölümüne mi gideceksin? Güzel sanatlar okuyan abi mi olacaksın? Güzel sanatlar okuyan abi olmak için yakışıklı olmak zorundasın. Sen olamazsın. Oraya girmen için para lazım. Bende para yok" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1

    Koreli küçük çocuğun görüntülerinin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra kullanıcılar gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı küçük çocuğun haline çok üzüldüğünü dile getirerek, "Bu çocuğun dün videosuna denk geldim. Bunu görünce yine duygulandım gözlerim yaşarmadı değil. Herkes anne-baba olmamalı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğuma çok üzülüyorum ya yapmayın şöyle şeyler onu hiç düşünmüyor musunuz? Dünden beri ağlıyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten içim acıdı ya. Allah bilir ileride nasıl bir travma olup çıkacak bu durum" dedi. Son bir kullanıcı ise, "Minik koreli çocuk her yerde karşıma çıkıyor ağlamaktan helak oldum" notunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

    2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

     Kendisi 18 sevgilisi 57 yaşında! Olay yaratan "Sugar mommy" paylaşımı...

    Kendisi 18 sevgilisi 57 yaşında! Olay yaratan "Sugar mommy" paylaşımı...

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu testi sadece zeki olanlar geçiyorBu testi sadece zeki olanlar geçiyor
    Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattıÇırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı
    İç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildiİç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi
    Anahtar Kelimeler:
    Güney Kore
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

    Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

    Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

    Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

    Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Cesur pozu yeri yerinden oynattı

    Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Cesur pozu yeri yerinden oynattı

    İç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi

    İç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi

    Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Tepkilere neden oldu

    Parkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Tepkilere neden oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

    Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

    Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

    Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

    5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

    5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.